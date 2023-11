Para muchos alumnos, los profesores son más que un simple profesor. No lo consideran como una mera figura a la que prestar atención durante un par de horas cada día, sino que muchos terminan guardando un bonito recuerdo de ellos a lo largo de los años.

Es posible que, incluso, lo hagan toda la vida. Ya sea por una enseñanza, una lección o un simple consejo. Muchos profesores son capaces de marcarnos de una manera o de otra y, finalmente, los terminamos guardando cariño por aquello que nos hizo ver la vida de otra manera.

Y esto puede ocurrirnos con un profesor que nos dio clase hace unos meses o incluso unos años. En este caso, hablamos exactamente de 25 años. Gracias a X hemos conocido la historia de esta profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, quien se ha reencontrado con un alumno al que dio clase hace 25 años y esto fue lo que le dijo.





"Nunca pensé que un abogado me recordara por eso"

Como ya hemos comentado, la historia la cuenta una profesora de la Facultad de Ingeniería y recuerda cómo fue el encuentro con este antiguo alumno.

"Ayer vi a un exalumno de hace unos 25 años y me acerqué a saludarlo. Se asombró. Le pregunté si no se acordaba de mí", escribió la profesora. Seguidamente, él respondió: "Claro, profe. No me gradué de ingeniero, pero gracias a usted soy uno de los pocos abogados que sabe esto", le contestó él. Seguidamente, la profesora cuenta que él procedió a tapar "un extremo del pitillo y lo sacó lleno de Coca-Cola de la botella".

"Sucede porque la presión atmosférica es mayor que la que ejerce el aire atrapado, más el peso del refresco que queda en el pitillo", agregó el exalumno, evidenciando así que las clases de la profesora cosecharon sus frutos, pese a que él finalmente no concluyó sus estudios en ingeniería.

"Nos reímos. Nunca imaginé que un abogado me recordara por eso", concluyó la profesora.





Los profesores, agradecidos por este tipo de historias

Han sido muchas las respuestas que ha recibido esta profesora al contar cómo fue el encuentro con su antiguo exalumno. "Algunos solo nos recordarán por las ocurrencias, otros por nuestras formas de ser, otros por nuestras clases, y otros por cómo fuimos con ellos. Me siento orgullosa de ser docente, aun en medio de esta situación", comenta otra profesora.





"Para mí fue un disfrute, una bendición dar clases. Y lo sigue siendo, con los alumnos a los que doy clases particulares. No me habría jubilado nunca si la situación no me hubiera obligado", le responde la profesora protagonista de esta historia.





"Qué gratificante saber que de una forma u otra marcamos la vida de nuestros alumnos. Muchas bendiciones para ti" o "Yo fui maestra de computación por 14 años y me han tocado exalumnos que me encuentro y me dicen: "¡Profe, yo era de los pocos que sabía hacer tablas dinámicas y macros en Excel en la Uni, usted nos enseñó!". ¡Se siente muy lindo!", comentan otros docentes.





Una historia que, para muchos, hace ver que las clases van más allá de un par de horas de lecciones educativas. La mejor forma de resumir este bonito suceso es recurrir al mensaje que escribe otro usuario de X: "l¡Lo que bien se enseña, bien se aprende y no se olvida".