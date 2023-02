Dejan plantado a un niño de Cádiz en su cumpleaños y la madre recibe en Facebook una respuesta que no esperaba

El director de La Linterna, Ángel Expósito, relataba el pasado viernes la historia de Rafa, un niño de Cádizal que dejaron plantado en el día de su cumpleaños. No obstante, como explicaba el comunicador de COPE, un comentario de la madre a través de las redes sociales terminó recibiendo una respuesta en Facebook que no esperaba Laura, la madre del pequeño.

Cuando eres niño una de las cosas que esperan con más ilusión es el día de tu cumpleaños. 26 de enero: Rafa, un niño gaditano, cumple 10 años. Sus padres llevan tiempo organizando la fiesta para que el niño disfrute y recuerde este día. Tienen todo preparado: la tarta, la comida, algún que otro regalo. Solo falta que llegue la familia y los amigos del pequeño para empezar la celebración.

Llegan los tíos, llegan los primos, pero pasa el tiempo, y de los amigos ni rastro. Así que Rafa, con una gran desolación en el cuerpo, tuvo que soplar las velas solo con sus padres y algunos familiares. Todos sus amigos estaban invitados, pero no se presentaron. Por eso, su madre Laura, al ver lo ocurrido, decidió escribir un comentario contando lo ocurrido en las redes sociales. Muchos amigos de Laura compartieron ese mensaje que acabó llegando a Pepe Caucelo, un vecino de Cádiz.









La respuesta en Facebook a la madre de Rafa

“Anoche cuando vi la noticia se me vino el alma a los pies, me puse rápidamente en el pellejo de esa madre, lo duro que deber que tú, con toda la ilusión del mundo, le prepares el cumpleaños a tu hijo y que no vaya nadie”, explicaba Pepe en un audio en La Linterna.

Y es que la historia le tocó especialmente y decidió pedir ayuda para que Rafa pudiera disfrutar de un cumpleaños inolvidable: Rápidamente obtuvo respuesta. Un comerciante de Cádiz mostró su interés, además de tres clubes infantiles de la ciudad: el Ciudad de Cádiz, el Lagunense y el Fermín Salvochea. Todos se ofrecieron para organizar una fiesta sorpresa para Rafa al grito de “¡cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!”

Laura, su madre, le había dicho que iban a ver un partido del Real Madrid, pero el niño se encontró con una fiesta sorpresa: “Me dijo que íbamos a ver un partido y mi padre me dio media vuelta a la Zona Franca, hasta que mi madre avisó a mi padre la cantidad de gente que había. Todavía no me lo creo, la fiesta, lo que me han regalado, es como si fuera un sueño”, explicaba el pequeño en Mediodía COPE.





La sorpresa de Rafa en el día de su cumpleaños

Rafa ha tenido una fiesta inolvidable que era lo que pretendía Laura en todo momento. La verdad es que la madre se quedó muy triste cuando la semana pasada no se presentó ninguno de los amigos de su hijo. Había invitado a cuatro niños del colegio y ninguno acudió, como cuenta Laura, la madre:

“A mediodía ya estaba un poco triste y cuando ya lo vi él mismo te lo cuenta de su boca. El día antes de la fiesta de ayer le preguntó una compañera que venía a repartir una caja de frutas le preguntó si había sido su cumpleaños, y él respondió que había soplado las velas solo”.









Pero afortunadamente todo cambió ayer. Un partido de fútbol, merienda, regalos, y muchas personas, más de 100 chavales acudieron para felicitarle. Rafa no podía creer que una semana después de su cumpleaños, después de que nadie acudiera, lo estuviera celebrando con todos estos chicos que habían acudido allí por estar con él. Y que no dudaron en hacerle unos cuantos regalos: “Cinco balones, dos de ellos estaban firmados, un mensaje de dos jugadores famosos del Cádiz, unos guantes de jugadores del Cádiz, hemos jugado al fútbol, he marcado cinco penaltis...”, reconoce emocionado Rafa en La Linterna.

A Rafa le encanta el Cádiz, es un gran aficionado del club de fútbol. Y por eso una felicitación de los jugadores del Cádiz le hizo especial ilusión. Sin duda este ha sido el mejor regalo que Rafa ha podido tener en su décimo cumpleaños, que seguro que no olvidará nunca. Los que tampoco lo van a olvidar son sus padres:

“Muy emocionada y ante todo no tengo palabras para agradecerlo, gracias tanto a Pepe que fue el que lo publicó pero también tomaron todos la iniciativa, ayudaron y se ha volcado toda la ciudad, ni yo misma me lo creo”, aseguran.