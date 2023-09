Una profesora da un examen a sus alumnos y alucinan con lo que les deja hacer: "Buena estrategia"

Recordar a un profesor que nos marcó durante la etapa escolar o universataria es algo fácil de hacer. Están quienes los recuerdan de manera positiva o negativa, es decir, estaban los que nos 'tenían manía' o con los que manteníamos una gran relación.

Siempre son momentos de tensión los momentos previos a un examen por ver qué preguntas iba a realizar el profesor y también los posteriores con la corrección. Sobre esto último, en algunas ocasiones, el alumno muestra su disconformidad entre sus compañeros más cercanos porque no está de acuerdo con la nota que le han puesto y piensa que merecía más nota.

Nuevos métodos

La Inteligencia Artificial está cada vez más asentada en nuestro día a día, también en la docencia, donde cada vez la usan más alumnos a través del chat GPT para realizar sus trabajos y exámenes. Hace unos días recordaba, en 'Mediodía COPE', un historiador y profesor de la Universidad Complutense, Gutmaro Gómez Bravo que los profesores se dan cuenta cuando lo usan porque, además, el lenguaje no es propio de los alumnos.

Son nuevos métodos que ya no nos resultan tan extraños. Sí que ha resultado llamativo el procedimiento que ha compartido en sus redes sociales una usuaria y profesora en la red social X, el antiguo Twitter, con sus alumnos en la etapa de exámenes. Y es que las redes son ya medios con los que podemos expresar nuestra vida y compartir todo lo que hacemos en cualquier momento.

El perfil de la docente es @ndrea_abril y el comentario que ha publicado cita lo siguiente: "Estos son mis estudiantes en parcial. Les doy 5 minutos para hablar entre ellos a la mitad del parcial, no hojas, no examen, nada; solo ellos. ¿Si no puedes pedir ayuda a tus futuros colegas cuando tienes problemas, entonces a quién?"

Las reacciones de los usuarios

Las respuestas no han tardado en llegar y una gran cantidad de usuarios han respondido al tweet compartido por la profesora, que ya tiene más de 7 millones de reproducciones. Por ejemplo, uno de los internautas decía "qué buena estrategia, así me hicieron un parcial a mí, nos quedamos todos, pero se ganó experiencia".



O el caso de este otro que le parece una idea fantástica: "Me parece un excelente ejercicio, la finalidad de la enseñanza no es que el estudiante pierda la materia, sino todo lo contrario, que logre superarla y sobre todo que adquiera el conocimiento el cual queremos transmitir".

Por otro lado, también hay quienes tienen dudas con esta estrategia: "¿Cuál es el Propósito del examen? Y ¿Cuál es el propósito de esto 5 minutos? Finalmente, ¿cómo evalúa usted o con qué rubrica los propósitos? ¿Implementar esta estrategia de los 5 minutos acaso no puede entorpecer la rúbrica del examen?"