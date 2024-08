Una mujer pide una silla en un bar y no da crédito a la respuesta del camarero: "No sabía dónde meterse"

En España disfrutamos yendo a los bares. Pasamos buenos ratos, compartimos momentos especiales con nuestros familiares y amigos y, por ende, se han convertido en nuestro lugar de encuentro y reencuentro. De hecho, son los enclaves elegidos por muchos para celebrar, por ejemplo, nuestros cumpleaños. Sin embargo, y pese a la ilusión por compartir, hay veces que esto puede convertirse en un episodio para querer olvidar.

Desde hace ya mucho tiempo estamos acostumbrados a leer todo tipo de reseñas en Google, en las que los clientes hacen valoraciones sobre la comida, el local e incluso el servicio. Unas veces estamos de acuerdo con el cliente, otras optamos por defender al trabajador, según el caso.

En esta ocasión, sin embargo, ha sido la clienta quien se ha llevado los aplausos de muchos usuarios de la red social X, quienes han asegurado que tiene razón y critican duramente la actitud del trabajador de este bar. Una reseña que hemos conocido gracias al usuario @soycamarero, quien publica todo tipo de contenidos relacionados con la hostelería, en mayor medida para denunciar muchas de las situaciones que atraviesan los trabajadores de este sector.





Una mujer pide una silla en un bar y no da crédito a la respuesta del camarero

Esta mujer ya deja claro, al inicio de la reseña, que se trata de un lugar al que no volverá. Seguidamente, explica su caso, que tuvo lugar el día de su cumpleaños.

"Fui a tomar algo con unos amigos y tras pedir dentro del local e ir a sentarnos a la terraza, al ver que la silla era de plástico y temer romperla y caer el suelo, debido a mi elevado peso, pedí por favor, explicando mi problema, poder coger una silla de madera del interior del local", apunta esta mujer. Sin embargo, y pese a su sorpresa, "la respuesta del empleado fue que no".

"Que no me dejaba coger una silla de dentro para sentarme fuera, que si venían 50.000 personas y le pedían una silla de dentro, no iba a dejar sacar tantas sillas", confesó la clienta.





Ella, sin embargo, quiso insistir y volvió a explicarle su problema, reiterando por favor que le dejara sacar una silla del interior del local. Llegó incluso a decirle "que tendría que quedarme de pie". Él, sin embargo, "respondió muy maleducadamente, mostrando total apatía hacia mi problema, observando cómo otra empleada no sabía dónde meterse ante tal triste situación, motivo por el cual me fui con mis amigos a otro local que estaba cerca, donde sí me dejaron una silla de madera para poder sentarme en la terraza con mis amigos".

Finalmente, la clienta señala: "Donde no se trata bien a las personas, mejor no volver".





Decenas de reacciones en redes

El post, publicado el pasado 13 de agosto, acumula decenas de comentarios y miles de 'me gusta'. La mayor parte de los comentarios defienden el comentario de la mujer y critican duramente la actitud del camarero.

"Normas y humanidad son complementarias no excluyentes", señala un usuario.

"En este caso le doy toda la razón a la clienta, hay que tener un poco de empatía. Está claro que no le va a dejar a todo el mundo sacar la silla de madera, pero este es un caso puntual y debería de haberla dejado", agrega otro seguidor.

También ha habido quienes han compartido experiencias similares: "Hace poco fui con una amiga que no podía sentarse cómodamente en las sillas exteriores porque estas tenían brazos, y muy amablemente le dejaron una silla de madera del interior. Muy agradecidos por ello", explicó esta mujer.

Finalmente, hay quienes aseguran que la petición de la mujer es "lícita" y que "eso son ganas de crear problemas donde no los hay y crear malestar a alguien gratuitamente. Muy mal por el empleado", asegura una seguidora.