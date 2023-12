Una joven de Ibiza monta en el metro de Madrid y alucina por lo que encuentra en el vagón: "Hay que buscarlo"

La Navidad ya está, oficialmente, a la vuelta de la esquina. Y, por este motivo, las principales ciudades de España se preparan para llegada de estas fechas tan señaladas.

En Madrid, por ejemplo, durante el puente de la Constitución, miles de turistas han acudido a la capital para disfrutar de uno de sus principales atractivos: las luces navideñas. De hecho, es una de las ciudades que más decora sus calles y, en sus principales avenidas, se coloca un alumbrado específico.

Además, en esta ciudad hay otro detalle navideño que también llama la atención de los visitantes. El metro de la Navidad. Es más. Este tren subterráneo, por estas fechas, se engalana con motivos navideños. Una usuaria de TikTok, llamada @paolaolove, ha publicado un vídeo sobre el metro en el que, además, se encontraba a varios Papá Noel haciendo una coreografía en uno de sus vagones.

El vídeo ha adquirido el matiz de viral y suma más de 200.000 reproducciones. Los comentarios son muy variados: "qué línea es", "me espero al siguiente", "hay que buscarlo", "fuimos afortunadas" o "a mí no me pasa", "me toca todos los días y nunca he podido subir" o "me pasa eso y me vuelvo loca".





¿En qué consiste el tren de la Navidad?

Desde hace varias semanas, se ha puesto en marcha esta iniciativa que recogía esta usuaria en TikTok. Se llama el 'tren de la Navidad' y estará circulando, exactamente, hasta el día 6 de enero por la línea 6.

En concreto, cuenta con decoración interior y exterior de los trenes e iluminación de luces LED.

También con motivo de la Navidad, diez estaciones de las líneas 1, 3, 6, 8, 9, 10 y 12 (MetroSur), acogerán actuaciones del coro de góspel All4gospel.

Concretamente, estos recitales se celebrarán en las paradas de Paco de Lucía, Chamartín, Nuevos Ministerios, Colombia, Moncloa, Embajadores, Alto del Arenal, Puerta del Sur, Conservatorio y Villaverde Bajo-Cruce.





Por primera vez, además, el suburbano participará con su propia carroza en la tradicional Cabalgata de Reyes de la capital. La temática elegida para decorar este vehículo será su trayectoria centenaria y la figura del arquitecto Antonio Palacios, de cuyo nacimiento se cumple en enero el 150 aniversario.

¿Son las aglomeraciones un atractivo para los amantes de la Navidad?

Como hemos mencionado anteriormente, las ciudades en España se engalanan para celebrar la Navidad. Pero, como todo, tiene también su parte negativa. Las aglomeraciones. Colas para visitarlo absolutamente todo. Nadie quiere perdérselo.

El antropólogo y profesor de sociología, Mariano Urraco, pasaba por los micrófonos de 'Fin de Semana'. Él explicó a Cristina López Schlichting que, con estas grandilocuencias, tendemos a desnaturalizar el verdadero sentido de la Navidad.

"Se veía venir todo esto hace tiempo, es una tendencia a convertir todas las fiestas en negocio y en este sentido era difícil que la Navidad no llegase a eso, era previsible" decía.

Audio





También hablaba de cómo la aglomeración es un atractivo más para los turistas. "El ser humano es un animal gregario, para poder crear una comunidad necesitamos que la gente haga las mismas cosas y compartamos una serie de cosas, esto nos mantiene unidos y nos genera un sentimiento de pertenencia. El mero hecho de estar con otras personas ha llamado siempre la atención al ser humano", sentenció.

Laura Rubio, compañera de 'Fin de Semana', se desplazó hasta el centro de Madrid y recogió el testimonio de una mujer. Había aterrizado con su familia desde Barcelona para disfrutar del ambiente navideño. "Estamos de puente, es una maravilla ver las luces con los niños, eso sí, hay demasiada gente, pero me encanta Madrid. Hemos madrugado para venir porque ayer había muchísima gente".