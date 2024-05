Una joven andaluza echa los papeles para marcharse de Erasmus y no da crédito al mail que recibe: "Pringada"

Una chica andaluza, a través de su canal de TikTok, ha contado el lapsus que no va a olvidar jamás. Todo comienza cuando decide marcharse de erasmus. Tenía un destino soñado: Canterbury, Reino Unido. Sin embargo, todo su plan se truncó.

"Soy tonta. No me río porque para pringada yo. Estoy en segundo de carrera, el año que viene me voy de Erasmus. Me quería ir a Canterbury de Inglaterra. Pero con el Brexit, no entra dentro del programa y entra dentro del programa de intercambio", relata. Esta joven, inmediatamente después, cuenta que vio que había dos universidades en Canterbury. Echó las dos porque así creía que tendría más posibilidades.

Y hubo un error. "¿Tú sabías que había un Canterbury en Nueva Zelanda? Porque yo me enteré cuando me dieron el destino. 19.000 kilómetros de mi casa. Y el vuelo costaba 1.900 euros solamente la ida. 37 horas de vuelo con cuatro escalas. Menos mal que también eché Erasmus y me puedo ir a Praga, porque si no... por tonta, me quedo sin irme", cuenta a sus seguidores.

Por último, incide en que fue ignorante durante bastante tiempo y le manda un consejo a todos los que visualizan el vídeo: "Cuando vayáis a echar un intercambio, miradlo bien. Os estoy avisando".

Tomar la decisión de irte de Erasmus es importante, pero elegir cuál va a ser tu destino es igual de trascendental o más si cabe. Y si no que se lo cuenten a la joven anteriormente citada, que se hizo el lío a la hora de echar la inscripción.

Lo cierto es que hay lugares que se prestan más que otros para llevar a cabo esta aventura.

El coste de vida de un estudiante en Praga, la capital de la República Checa, suele ser más bajo que en otras ciudades europeas. Generalmente, los estudiantes que se desplazan a la ciudad para estudiar durante unos meses escogen la opción de compartir piso.





Un chico de La Rioja explicaba, también a través de TikTok que tenía un problema. No le cabía la ropa en la maleta para volver a España. "Sí, llevo un año de Erasmus y no me cabe toda la ropa en la maleta para volver a España": "Y es que estoy segurísimo que muchos estáis como yo, pero tranquilos, yo vengo a recomendar una cosa que no es publicidad ni nada".





Deja claro que aquellos que ven el vídeo hagan "lo que queráis, pero yo voy a enviar este paquetito a España": "Y me diréis: Oh, esto va a salir carísimo, ¿no?". "Seguro que lo habéis mirado por las típicas de Correos o así de la ciudad donde estéis, pero yo lo voy a enviar por una página que vengo a recomendar", sigue explicando.

"Oye, me ha salido bastante bien", aseguraba el joven del vídeo viral de TikTok, "si tenéis dudas me preguntáis": "Pero mira, yo he pagado 30 euros por enviar este paquete hasta España. Es un paquete grande. Aquí llevo unos 20 kilos de ropa y 30 euros, no está nada mal". Teniendo en cuenta lo que cuesta en el propio país, parece una buena oferta.