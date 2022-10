Una estudiante de Medicina en EE.UU se hace viral por lo que descubre sobre su salud en plena clase

Existe un audio en TikTok que no para de utilizarse. También en los reels de Instagram. Es el sonido que repite constantemente: "oh, no, oh no" mientras algo está ocurriendo en pantalla. Normalmente, se trata de algo malo o inesperado. El último vídeo que se ha convertido viral en la red social asiática lo protagoniza Samantha, una estudiante de ginecología de Charleston (Estados Unidos).





Acumula más de 30 millones de visualizaciones. La joven en cuestión ha publicado en su cuenta de TikTok unos segundos que han dejado sin palabras a sus seguidores y al resto de personas que han visto el vídeo. "Cuando estás en el laboratorio y descubres una sorpresa", escribía.

Y menuda sorpresa. En el vídeo, que ha subido más tarde con el sonido original, puede escucharse como están señalando las diferentes partes del cuerpo que pueden verse en una ecografía. La joven está embarazada y lo descubre en plena clase.





La pantalla se gira al resto de compañeras y todas no dan crédito cuando descubren la gran noticia. No obstante, todo resultó ser un 'fake'. "Nos gustaría decir que todo estaba preparado". Ante el shock de muchos internautas por la capacidad de actuación de las jóvenes, explicaban que es una competición con otra clase para ver quien hace el mejor vídeo relacionado con la materia.

"Tuvimos la idea. Ella también y al final se involucró todo el mundo. Pensábamos que quizás solo lo iban a ver 100 personas, es muy loco, solo quería aclarar que todo era falso, pero fue muy divertido", concluía la protagonista del relato en su última publicación.

Un profesor comparte la respuesta de un examen y se hace viral por su forma de corregir al alumno

En esta ocasión, se trataba de un tuit con un fragmento de un examen el que se ha hecho viral. En concreto, lo llamativo está en la forma de corregir del profesor, que ha triunfado en redes sociales. En concreto, se puede leer "los maestros se están actualizando constantemente", junto a una imagen de una pequeña parte del examen. En la misma se puede ver un sello en el que pone "¡¿Qué es esooo?!", junto a un dibujo de Bob Esponja.





El tuit se hacía viral acumulando más de 36.000 'me gusta' así como cientos de respuestas y de citas en la red social. Han sido muchos los usuarios que se han acordado de amigos profesores a los que han mencionado para que puedan ver este 'descubrimiento'. Por su parte, otros tuiteros han elogiado al profesor con frases como "docencia Nivel 3000", mientras que algunos aseguran que "necesitan" dicho sello. Además, hay otros usuarios que se muestran partidarios de utilizar este método de corrección, pero este en concreto les parecen algo "estresante".

Lo que está claro es que, en el ámbito de la docencia, como en todo el mundo, los avances son realmente notables. En este caso no se trata de una novedad tecnológica, pero sí de un nuevo método para corregir exámenes y tareas que puede resultar más llamativo para el estudiante, a la par que didáctico.