Una estadounidense que vive en Madrid pronuncia las 7 palabras que enfadan mucho a cualquier español

Cada país tiene sus tradiciones y su historia y, desde luego, la de España es lo suficientemente larga y la cultura es lo suficiente rica como para que el país se enorgullezca de muchas cosas. Así, con el orgullo, vienen muchas veces las indignaciones y los enfados, y muchas veces puede ocurrir con quien no sabe ni siquiera de lo que está hablando, como puede ser un extranjero que esté de paso en nuestro país o que lleve poco tiempo viviendo en territorio español.









Concretamente, a fecha de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que en España viven un total de 41.953 ciudadanos originales de Estados Unidos. Uno de ellos es Olive, que por eso ha querido avisar a todos sus compatriotas que tengan pensado mudarse o visitar nuestro país que hay 7 palabras que nunca deben pronunciar si no quieren enfadas mucho a un español medio. Un vídeo que ya cuenta en TikTok (@olivethejoy7) con más de 30.000 reproducciones y cerca de 200 comentarios de seguidores que, sí, le dan la razón.





Las 7 palabras que enfadan a un español



“Soy una americana viviendo en España y voy a enseñaros cómo darles a los españoles un ataque al corazón instantáneamente”, comienza explicando Olive en un vídeo en inglés en plena calle. Y es que, apunta, la advertencia tiene más que ver con las tradiciones culinarias que con otra cosa.









“Cada año, alrededor de la semana de Pascua (Semana Santa) oyes hablar de las torrijas, que es un postre famoso aquí en España que, tradicionalmente, sólo puedes conseguir en Semana Santa”, explica la joven en TikTok.

Así, aclaraba a sus seguidores que “si le quieres dar a un español un infarto o si quieres que inmediatamente piensen que eres estúpida diles esto: “ah, torrijas, igual que las tostadas francesas”. Y es que las 'tostadas francesas', a pesar de su nombre, se trata de un plato original de Estados Unidos, y consiste en mezclar huevos batidos con leche, azúcar, canela y esencia de vainilla. Echamos esa mezcla en una bandeja donde dejamos remojando varias rebanadas de pan de molde grueso y, una vez estén empapadas, las pasamos a la plancha en una sartén a fuego lento, antes de acompañarlas con mantequilla y frutos rojos.









Por lo tanto, y además del limón, hay una diferencia clara entre la preparación de una tostada francesa y una torrija. La segunda, a diferencia de la primera, hay que cocinar antes la leche con la canela para, después, mojar el pan sin el huevo, que sólo se añade antes de pasarla por abundante aceite en la sartén (otra gran diferencia con la receta estadounidense). Una diferencia con la que bromea la propia Olive: “No, no queremos que ningún español muera hoy, así que no lo digáis jamás”.

Desde luego, no es el único clásico de la gastronomía española que levanta ampollas cuando un extranjero se atreve a compararlo con otro de país o, incluso, a reinventar. Es el caso, por ejemplo, de una empresa de Estados Unidos de comida sobre ruedas llamada The Truck, que acompaña al circuito oficial de Golf del profesional masculino, concretamente en el Tour de Korn Ferry y que compartía una imagen de su particular paella y que hacía reaccionar al propio chef Alberto Chicote. El cocinero, presentador del programa “Pesadilla en la cocina”, respondía: “Yo solo quiero saber de qué libro ha salido esa receta”.









Y es que, como se ve en la fotografía, la paella incluye: aceitunas verdes y negras, chorizo, espárragos, calamares, mejillones y gambas. Las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad para llenar Twitter de mofas y memes con fotografías y montajes que ridiculizan la paella original, incluyendo plátanos, cochinillos, pollos asados o pizzas.