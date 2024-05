¿Alguna vez te has parado a pensar cuáles son las canciones españolas más típicas? Seguro que, si decides hacer una lista, es posible que pienses en autores como Manolo Escobar o Azúcar Moreno. Y es que, ¿quién no se sabe Que viva España o Solo se vive una vez? Digamos que suenan en todos los eventos y no hay ni una sola persona que no la cante.

Y a estas dos canciones podríamos añadirles otras tantas, como Mi gran noche, El Tiburón o Ave María. Sí, canciones que ya casi nos salen de forma inconsciente y que la mayoría de veces no reparamos ni en analizar la letra. Pero, seamos sinceros, si hiciéramos este último ejercicio, ¿cómo quedaría?





Pues no tenemos que esperar mucho más, porque una profesora estadounidense que ha vivido mucho tiempo entre Latinoamérica y España se ha decidido a hacer algo especial. Nada más y nada menos que traducir al inglés las canciones más típicas, sin esforzarse mucho en rimarlas, para que las redes alucinaran con el resultado.

Alucinando con el resultado por cómo queda

Ella se llama Maddie, y es una de las personas más activas en TikTok. Podríamos incluso llegar a decir que se trata de una influencer, ya que es alguien que, con cada vídeo, tiene miles y miles de likes.

Su forma genuina y creativa de contar los contrastes entre Estados Unidos y el mundo hispano ha hecho que muchos de nosotros nos maravillemos y queramos conocer más culturas y, sobre todo, aprender más de la nuestra. Y por eso, esta vez, ha decidido hablar de esas canciones que no pueden faltar en una buena fiesta latina, y traducirlas al inglés.

Y, la verdad, vas a alucinar un poco, porque en el idioma anglosajón quedan un tanto... raras. Normal, ya que el ritmo está hecho para que se ajuste a la letra original y, lo que es mejor, con expresiones que solo entendería alguien que es hispanohablante (y a veces ni eso). Por eso mismo, vas a alucinar, como han hecho las redes sociales, con el resultado.

Para empezar, empezaba traduciendo La vaca, El gato volador, al que traducía como "the flying cat", o El tiburón, que, seamos sinceros, aparece en todas las fiestas que se presten. Cómo no, no podía faltar Titi me preguntó, de Bad Bunny.

Lo que no sabemos si esperaba, era que las redes sociales han ardido (pero con gusto, por cierto) porque no dana crédito de lo mal y "ridículas" que quedaban esas canciones tan fiesteras en otro idioma. Si es que, lo que está hecho ya en español, no hay necesidad de cambiarlo para que sea todavía peor.

Eso sí, ojo a hacer lo mismo, pero a la inversa, que el resultado puede llegar a ser todavía más nefasto.

Una profesora estadounidense alucina con el verbo del español que sirve para más casos

Así, Maddie cuenta con casi 400.000 seguidores en TikTok, donde explica las complicaciones del español a aquellos estadounidenses como ella o cualquier angloparlante que quiera aprender la lengua de Cervantes. Así, en un vídeo explicaba que hay un verbo que le ha llamado poderosamente la atención, y es “quedar”. Y es que, según recoge la RAE, se trata de una palabra con hasta 16 acepciones o significados o 12 ejemplos de locuciones verbales.





Entre algunos de los casos que explicaba la tiktoker están “hoy me voy a quedar en casa”; “esta chaqueta te queda superbién”; “¿Quedamos a las 6 o qué?”; “me quedan como 5 días aquí”; “esa estación queda como a dos minutos de mi casa” y “tía, me quedé sin trabajo”.

Si atendemos a lo que dice la Real Academia Española, todos los significados son: