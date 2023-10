¿Cuántas veces te has encontrado una moneda por la calle? Por muy pequeña que sea, nos da igual. Todos nos agachamos a cogerla. Y no hablemos, sino, de cuando nos hemos encontrado algún billete (o al menos, para el afortunado que haya tenido esa suerte). También podemos hablar de todas esas ocasiones en las que hemos sacado a relucir nuestras estrategias propias para ahorrarnos unos euros cuando viajamos.

Muchos lo llaman "la mentalidad española" y, la realidad, es que es un hecho. En España tendemos, generalmente, a mirar con lupa lo que gastamos y lo que ahorramos. O, como en el caso de esta chica, lo que somos capaz de ganar. Es posible que hasta ahora todo esto te resuene un poco extraño. No lo será, sin embargo, cuando conozcas la historia de esta joven española.

La historia comienza con el último "life hack" de Blanca, una joven española que ha ido de viaje a París. Allí, como no podía ser de otra forma, hizo una parada obligatoria en la mítica Torre Eiffel. Lo que no sabía es que se terminaría haciendo viral por la idea que tuvo al subir al restaurante.





El truco de esta joven española que deja a las redes de piedra

"En el restaurante de la Torre Eiffel te dan unos vasos como estos que luego tú tienes que canjear en una máquina y te dan dos euros", asegura la joven en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok y mostrando una sencilla copa. El truco, ha explicado, es el siguiente: "La gente se ha ido dejando los vasos y lo que hemos hecho ha sido ir cogiéndolos y los metimos en la máquina".

"Hemos ganado como 22 euros, por si algún día venís a París".





El vídeo acumula ya en TikTok 3 millones de reproducciones, casi 600.000 likes y más de 1.000 comentarios. "Españoles por el mundo", "Me lo guardo porque en Navidad voy a París" o "Estos son los tips que necesito" son solo algunos de los mensajes que han dejado los usuarios por el ingenio de la joven. Otros han corroborado esto: "Literal gané 30 euros de todos los vasos que encontré" e incluso hay quienes han recordado que en los festivales, la dinámica es similar.

El truco del céntimo: el método infalible para ahorrar más de 650 euros al año

Ya no solo hablamos de ganar algo de dinero de la forma más inesperada y curiosa posible, sino también de ahorrar todo lo que podamos. Este método se denomina el truco del céntimo y con él conseguirás ahorrar un total de 650 euros en un año. Para poner en práctica este método necesitarás tan solo una hucha en la que almacenar el dinero y empezar metiendo en esta el primer céntimo. Cada día se va sumando un céntimo a la cantidad a ahorrar: el segundo día dos, el tercero tres y así hasta que el 31 de diciembre si empiezas el 1 de enero tengas que guardar 3,65 euros.





Como puedes ver, las cantidades son accesibles para la mayor parte de las familias. El primer mes verás que no has acumulado mucho dinero, tan solo 4,96 euros, pero no te preocupes. Con el paso de los días se va aumentando la cifra -no superando nunca los pocos euros- y en febrero ya habrá aumentado tu ahorro hasta los 13 euros. Así irá creciendo el dinero que recolectes hasta que en el último mes ahorres un total de 109 euros. En este momento, la hucha en la que has almacenado todo el dinero tendrá un total de 667,95 euros si se ha cumplido con el reto todos los días y solo habrás tenido que guardar en la mayoría de días los molestos céntimos que sobran de las compras y que muchas veces no sabes qué quieres hacer con ellos.

