TUTORIAL: El vino y sus maridajes o armonías con carnes, pescados o mariscos para esta Navidad

Para un lego en la materia conversar con dos grandes expertos, dos experimentados sumilleres como Belén Salvador y Guillermo Mejías, sumilleres y maitres del restaurante Lavinia es empaparse de buen vino. Lavinia, como podemos leer en su página web,"es una tienda de vino con 4.500 vinos, champagnes y destilados de todos los rincones del mundo". Hablar de Lavinia es hablar de la "pasión por el vino de la mano de nuestros sumilleres que transmiten su conocimiento y te ayudan a elegir tu vino perfecto en cada ocasión".

Y eso es lo que necesitamos, saber con qué vinos podíamos agasajar a nuestros familiares y amigos en estas fiestas. ¿Cómo mezclar, perdón Belén- Guillermo, cómo armonizar y maridar nuestros pescados, carnes, entrantes y dulces de las comidas y cenas de esta Navidad? Sus propuestas nos van a sorprender.

PARA COMENZAR: ESPUMOSOS

"Estamos en fechas muy bonitas para recibir a familiares y amigos y la mejor forma es hacerlo con burbujas, un cava, un champán (o champagne, si lo prefieres), un crémant, lo que vienen siendo vinos espumosos. Siempre es muy bonito compartir, el vino es maravilloso compartirlo y empezar con unas burbujas que animan muy bien y entran muy bien como aperitivo y como seguimiento del resto de la comida" recomienda Belén Salvador.

Belén Salvador, sumiller y maitre de Lavinia

Ambos sumilleres son muy proclives a los espumosos, que normalmente los dejamos para postres, para tomar no solo en los aperitivos sino durante toda la cena o comida de Navidad o Nochevieja, "podemos jugar con un sinfín de maridajes o armonías y tenemos muchísimas posiblidades. Podemos comenzar una cena con aperitivos, un poco de embutidos o mariscos con espumosos no muy viejos, no con mucha rima que se llama, después, ya con pescados o asados podemos seguir con champagnes o cavas o espumosos de Francia con mucho empaque, champanes de 80- 90- 100 meses de rimas, y luego avanzar con vinos tranquilos o también hacer un maridaje solo con espumosos que puede ser muy divertido" añade Guillermo Mejías.

Guillermo Mejías, sumiller y maitre de Lavinia

DESMITIFICAR LOS TRADICIONALES MARIDAJES

Guillermo y Belén quieren dejar claro que no está mal maridar el pescado con un vino blanco o la carne con un tinto, pero añade Belén Salvador que "no siempre los pescados se deben tomar con vinos blancos y las carnes deben ir acompañados de vinos tintos. Podemos jugar con los amontillados, nuestros vinos generosos y que nos dan un sinfín de posibilidades. No hay nada mejor que acompañar un salmón o un cochinillo con un buen amontillado o si no, los grandes blancos, los albariños viejos, los grandes riojas, que también tiene grandes blancos".

"Podemos acompañar tintos con el pescado,hay que desnitrificar lo de pescados vino blanco, carnes tintos, no está mal hecho, pero tenemos un sinfín de juegos" explica Guillermo, que nos recomienda, para el día de Navidad ya que venimos de la cena de Nochebuena en la que ya hemos podido comer y beber en abundancia, "propondría cosas más suaves, pese a ser una comida, yo pondría en la mesa vinos suaves".

LA MEJOR FORMA DE TERMINAR, UN VINO DULCE

"Vamos a proponer una malvasía, vamos a viajar a la Isla de La Pama o moscateles, soter, tocais y dependiendo de los dulces que pongamos en la mesa, un oporto, un madeira, hay muchas posibilidades", nos propone la sumiller.

Belén Salvador nos porpone comenzar la comida o cena con espumosos y terminar con un vino dulce

¿SE PUEDE BRINDAR CON UN VINO QUE NO SEA ESPUMOSO?

"El espumoso siempre está ligado, asociado al brindis, a la fiesta, pero terminar las comidas tan copiosas (como suelen ser las comidas de las celebraciones navideñas) y con un postre cuando has comido un sinfín de cosas, terminar con un espumoso (un cava o un champán) no viene bien al estomágo, pero se puede brindar con sidras, sidras fantásticas que se están haciendo ahora como las sidras de hielo que no son carbónicas, pero que también sirven. Normalmente, por defecto, nos vamos a riojas o riveras, que son fantásticos, pero para tomar con los dulces en España tenemos 70 denominaciones de origen como los vinos canarios que son fantásticos" nos recuerda el sumiller de Lavinia.

Guillermo Mejías nos recomienda brindar con sidras, "ahora hay sidras de hielo fantáticas"

LA TEMPERATURA DEL VINO, CLAVE

Fundamental tener claro a qué temperatura debemos presentar y servir el vino, "la temperatura de los vinos es muy importantes, cometemos el error de poner el blanco excesivamente frío y así no puede expresar todo su potencial y poner un tinto a temperatura ambiente dependerá del lugar donde estemos", llama nuestra atención Belén Salvador porque "la temperatura es esencial para sacar todo el potencial a los vinos y disfrutarlo nosotros".

SUS PROPUESTAS MÁS PERSONALES

¿Con qué vinos van a armonizar sus comidas y cenas Belén y Guillermo? Belén no lo duda ni un minuto, "siempre empiezo con burbujas para continuar con un blanco y terminaremos con un tinto y en mi casa brindamos con un vino dulce, no con burbujas, preferimos vino dulce".

El caso de Guillermo es un claro, "en casa del herrero, cuchillo de palo, y pocos beben vino", pero él no se va a resistir a "empezar con algún espumoso, acompañaremos con algún blanco y este año terminaremos con un tinto gallego porque comeremos cerdo y esa acidez, de los tintos gallegos, le viene bien".

Por si todavía tienes dudas sobre el vino a elegir, la primera premisa es tener en cuenta el gusto de los familiares o amigos a los que vamos a agasajar con esos vinos, y segundo, como subrayan ambos sumilleres:

"El mejor vino es el que se bebe en la mejor compañía".