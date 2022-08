El truco viral que refresca toda la casa y que te cuesta poco dinero: con una bolsa gigante

Puede que muchos de nosotros recordemos este verano como uno de los más calurosos debido a las altas temperaturas que llevan acompañándonos desde principios de junio. Y es que con este calor que parece no llegar a su fin, cualquier idea es buena para poder refrescarnos. Lo más habitual es recurrir siempre al aire acondicionado, aunque en muchos hogares este se encuentre solo ubicado en el salón debido a que es el lugar donde más tiempo pasamos a lo largo del día; también los hay con suerte, ya que, muchas personas también optan por instalarlo en las habitaciones.

Este último caso no es el más común, por lo que al final terminamos abriendo las ventanas, una opción brillante por las mañanas debido a que las temperaturas no son tan altas como ocurre ya avanzada la mañana, o compramos un ventilador para estar cómodos. Aún así, estas medidas no suelen ser suficientes y apenas existe diferencia entre una cosa y otra.

Desde el salón hasta el dormitorio

Entonces, ¿que solución podemos poner a este problema? Un usuario de Twiiter, Reddit, compartió hace dos años una foto en la que mostraba la idea que había tenido para hacer frente al calor, y que en su día se hizo viral. Ha sido hace unos días cuando otro perfil, el de SirBarbas, ha rescatado esta invención. "Cuando solo tienes aire acondicionado en el salón y te mueres de calor", llamaba a su tuit. En él se puede ver una foto en la que se muestra un tubo gigante hecho con plástico unidas entre sí con cinta adhesiva para que el aire pase del salón a cualquier otra estancia de la casa.

Y es que esta invención no solo ha sorprendido a la gran mayoría de la comunidad de la red social del pajarito azul, también a varios profesores de ingeniería que ven en ella todo un descubrimiento.

Estos son los trucos con los que tu casa se mantendrá más fresca en plena ola de calor

Pero estas no son las únicas formas de refrescar nuestro hogar, hay muchas más que tienen la ventaja de ser económicas, no llegan a los seis euros. El primer paso consiste en ventilar la casa a primera hora de la mañana, eso sí, basta con tan solo 30 o 45 minutos. También podemos optar por bajar las persianas, aunque si lo hacemos tendremos menos iluminación en las distintas estancias.





Otro truco es el de tratar de no encender tanto las luces, tan solo hacerlo cuando resulte imprescindible. Cambiar las sábanas es otro. Y es que, aunque parezca algo sin más, se nota cuando estas son de un tejido más fino. Por último, regar las terrazas y poner determinadas plantas como, por ejemplo, el aloe vera o un ficus, puede ayudar a que el ambiente sea más fresco.