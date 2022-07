El truco infalible para decir adiós a las avispas de tu jardín este verano: lo tienes en la nevera

El verano suele ser la época del año que siempre está cargada de insectos de todo tipo como mosquitos, moscas y las odiosas avispas. Tenemos que ser precavidos porque su picadura puede ser fatal para nosotros si somos alérgicos. Además, al picarnos liberan feromonas que atraen a otras, haciendo posible que nos piquen más de una a la vez.

Una característica de las avispas es que tienen el abdomen amarillo y negro, pero a diferencia de las abejas, sus colores son más vivos, no tienen pelusa y son algo más grandes. Pueden ser agresivas, debido a que su picadura no les provoca la muerte. Y por eso no dudarán en picarnos más de una vez. Sin embargo, no atacan así porque sí, solo atacan si se sienten amenazadas.

Es por este motivo que lo mejor es tenerlas lo más lejos posible de nuestra casa. Y resulta que hay un truco muy efectivo que puedes hacer con cosas que ya tienes en casa. Porque, por mucho que nos desagraden, las avispas siguen siento parte del ecosistema, por lo que matarlas no siempre es la solución. Así que es mejor usar métodos que las mantengan alejadas y, además, los hay muy efectivos.

Lo primero que tenemos que saber, antes de poner en marcha cualquier truco, es si en nuestra casa o cerca de ella hay algún nido de avispas. Si es así, habrá que llamar a un experto para que se encarguen de quitar el nido. Nunca debemos hacerlo nosotros mismos porque es muy peligroso. ¿Por qué? Porque las avispas al ver que alguien está "atacando" su hogar no dudarán en saltar a la ofensiva. En cambio, si la presencia de avispas en tu casa no tiene ninguna relación con la presencia de su nido, te podemos asegurar que este truco te podrá ayudar a mantenerlas alejadas de tu jardín.

Manos a la cerveza

Para este truco necesitaremos una botella de plástico grande y una botella de cerveza lagercuyo contenido en alcohol sea, como mínimo, de 4,7%. Primero, cortaremos el cuello de la botella de plástico. Después verteremos la cerveza en la segunda mitad de la botella y, por último, volcar la mitad de la botella que tiene lo que queda del cuello hacia dentro de la segunda mitad de la botella.





La pregunta que te estará haciendo ahora seguramente es ¿Para qué sirve esto? Muy simple, sirve como trampa para las avispas. Se sentirán atraídas por el olor de la cerveza y se meterán en la trampa. Lo mejor de esta es que ya no podrán salir de ella.





Si lo de la cerveza no te convence, también puedes poner ajo en las esquinas de las terrazas y balcones de tu casa. Este olor a las avispas no les agrada en absoluto, por lo que se mantendrán a una buena distancia de tu casa. Si la idea de tener dientes de ajo esparcidos por tu casa tampoco te gusta, puedes comprar un laurel, cuyo olor también les resulta desagradable.