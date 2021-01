El truco definitivo para dejar como nueva la madera de tu casa: la pasta de dientes

Todos tenemos muebles de madera en casa. Un material básico a la hora de decorar y de fabricar muebles que, desgraciadamente, con el paso del tiempo comienza a estropearse o descubrimos nuevas marcas que pueden afear el aspecto del mobiliario. Hay diversos factores que pueden hacer que se estropee: el sol, las altas temperaturas o la humedad pueden afear su aspecto.

Para mantener un cuidado óptimo de estos muebles, es recomendable que los enceres de vez en cuando para que no pierdan nunca su característico brillo y que retires el polvo casi a diario. No obstante, es posible que te hayas dado con manchas sobre el mobiliario y que no sepas cómo deshacerte de ellas. Si este es tu caso, la solución es más sencilla de lo que parece (y de lo que crees) y no tienes más que ir al cuarto de baño.

La pasta de dientes, un nuevo aliado

Todos los hogares tienen pasta de dientes y para mucho se ha convertido en un elemento fundamental, no solo para la limpieza de tu boca sino también para la limpieza de los muebles. Sus propiedades harán que las manchas que ensucian ese mueble de madera desaparezcan por completo. Para hacerlo tan solo tendrás que poner un poco de pasta de dientes sobre un material de algodón para limpiar la superficie hasta eliminar por completo la mancha.

De inmediato vas a ver cómo la superficie va a adquirir de nuevo el brillo que tenía cuando lo compraste.

¿Para qué más puedo utilizar la pasta de dientes?

La limpieza de la madera no es la única salida que puedes darle a este producto. Puedes utilizarla también para limpiar tu vitrocerámica. En este caso tan solo tendrás que extenderla con una bayeta mientras haces movimientos circulares. Aquellos lugares donde se acumule más sociedad te recomendamos que apliques un poco más de presión mientras la extiendes. A continuación, pasa de nuevo la rasqueta y con los restos que queden de pasta de dientes, vuelve a frotar con movimientos circulares. Un producto que incluso puedes utilizar para que el suelo de tu casa quede brillante con tan solo una esponja. Al igual que en los casos anteriores bastará con frotar. A continuación te recomendamos que enjuagues con agua fría, ya que por la propia densidad de la pasta te será más fácil retirarlo con una abundante cantidad de agua.

También puedes utilizarla para limpiar tus zapatos. Como ya hemos dicho, los componentes químicos hacen que resulte mucho más fácil la eliminación de la suciedad en tu calzado, que hace que pierda su belleza inicial. Eso sí, recuerda hacerlo con un trapo o una bayeta para no destrozar la superficie de los mismos.

Otro de los casos en los que puedes utilizarla es la limpieza de productos de plata, para limpiar los faros de tu coche o incluso para poder retirar manchas de tinta en la ropa.