El truco con el que encontrar tu móvil si te lo roban: la clave, en tu Gmail

Hoy en día las personas llevamos toda la información en el móvil: números de teléfono, mensajes importantes, fotos, contraseñas o claves y demás. Cuando un ladrón roba un teléfono todos estos datos quedan expuestos y tu seguridad digital puede verse comprometida. Se calcula que en España se roban unos 280.000 teléfonos móviles al año, y además en este problema hay que incluir la posibilidad de perderlo en cualquier lugar por un despiste. Todas las personas conocen a alguien o han sufrido la pérdida de un móvil por el motivo que sea, con todo el trastorno que esto conllevas más allá de la pérdida económica que supone el aparato en sí, ya que deberás comprar un teléfono nuevo.





Google está trabajando para aumentar la seguridad de sus dispositivos y actualizar su sistema operativo para que el usuario pueda recuperar su móvil en caso de robo o pérdida. Desde COPE.es te traemos el truco para que puedas recuperar tu teléfono si te lo roban o lo pierdes. Esta configuración hará que la persona que tenga tu móvil no pueda apagar el dispositivo y con un pequeño ajuste previo en la configuración podrás activar la localización para que con estas dos acciones puedas saber dónde se encuentra tu móvil. Sin embargo, conviene poner toda esta información en manos de la policía para evitar que pueda ocurrir algún conflicto con la persona que tiene el aparato y ampliar aún más el problema.

¿Cómo encontrar tu dispositivo de Android?

En los teléfonos con sistema operativo de Android, lo primero que hay que tener en cuenta es que debe tener laactualización Android 11.0 o alguna más nueva. Una vez que está la versión, se debe mantener la ubicación de forma permanente en el teléfono para que en el supuesto robo o pérdida esté activada y se pueda localizar. Para activar el truco, basta con ir a Ajustes de Android, pulsar en Pantalla de bloqueo, después en Ajuste de bloqueo seguro y activar las opciones Bloquear con tecla lateral y Bloquear red y seguridad. Con esto, al intentar apagarlo te pedirá una contraseña y si no se introduce no se puede apagar el móvil, por lo que el ladrón no podrá apagarlo y la ubicación se mantendrá activa.





La segunda parte del truco que te permitirá recuperar tu móvil consiste en averiguar la localización. Desde algún aparato electrónico, ingresa tu cuenta de Gmail yentra a este enlace en el que te aparecerán todos los dispositivos vinculados a tu cuenta de Gmail. Una vez que hayas ingresado, ve a buscar dispositivo y allí te aparecerá la localización de todos tus dispositivos y sabrás dónde se encuentra tu móvil. Además, una vez en el lugar, si pulsas reproducir sonido, sonará durante cinco minutos para poder localizarlo más fácilmente.





¿Y si tu teléfono es de Iphone?

Si por el contrario tu teléfono móvil es un Iphone, deberás ir a Ajustes, ICloud, buscar mi Iphone y activar la pestaña para poder localizarlo posteriormente en caso de robo o pérdida. Una vez activado esto, ve a la aplicación de Buscar mi Iphone, inicia sesión con la ID de Apple y ahí te aparecerá la localización de este dispositivo. Al igual que en los dispositivos Android, Apple tiene la opción de hacer sonar el dispositivo por si estás cerca de él e incluso el Modo perdido, que muestra un mensaje en la pantalla con tus datos por si alguien quiere devolvértelo.