Las redes sociales tienen una gran virtud. Y es que nos permiten descubrir historias de todo tipo. Algunas de ellas, muy curiosas. Es el caso de lo que cuenta un joven llamado Unay Ferrer a través de TikTok. Este chico, en uno de sus vídeos, ha contado el día en el que aprendió el código secreto que utilizaban en la tienda en la que trabaja cuando un cliente aparece con un billete grande.

Según relata, cuando el cliente en cuestión fue con un billete de este tipo, su compañera que se encontraba en caja con él le pidió que, a través de megafonía, dijese "María almacén".

Se queda tirado en plena autopista en Córdoba y no puede creer lo que hace El Pulpo para rescatarle Es el testimonio de uno de nuestros 'fósforos' y que no ha dejado indiferente. ¡No te lo pierdas! Redacción Herrera en COPE 25 jul 2024 - 12:46

Unay, un tanto sorprendido, no entendía nada porque no conocía a nadie que se llamase María en tienda. Esto le tenía un tanto desconcertado. De hecho, tardó varios minutos en reaccionar. Por eso, le llegaron a llamar la atención y su compañera le metió cierta prisa.

¿Y sabes quién era 'María almacén'? Pues resulta que era su encargada, que se llama Julieta. Fue ella misma, al ver que Unay no tenía ni idea, la que le explicó que ese código lo emplean cuando un cliente acude a caja con un billete de alto valor. Así, al decir 'María almacén', la encargada va a caja y verifica si el billete es falso o verdadero.

Los comentarios de los usuarios no tardaban en llegar y eran, cuanto menos, variados. "¿Es necesario que venga un encargado para verificarlo?", "¿El encargado tiene un curso de billetes verificado por la Casa de Moneda y Timbre?", "nuestro código era 'el datáfono no funciona'. Y lo dije con el datáfono en la mano", "Lo que no entiendo es por qué no explican las cosas a los dependientes desde que entran a trabajar" o "¡Qué rabia cuando no te explican las cosas de primera en el mensaje!", son algunos de ellos.

Foto de Archivo Alamy





Así que, ya sabes. Si por casualidad vas a una tienda y ves que el empleado dice 'María almacén'... ya sabes de qué código se trata.

Un joven de Sevilla que vive en Australia va a una tienda y no da crédito por lo que lee en una camiseta

En este caso, le damos la vuelta al protagonista de la historia. Hablamos del cliente de una tienda. Se trata de un joven de Sevilla que vive en Australia. Entró a echar un ojo en una tienda y, sorprendido, relató a través de TikTok lo que leyó en una camiseta y que le llamó poderosamente la atención.

"Decidme ustedes esto, lo raro que es. Estoy aquí en una tienda de ropa de Australia. Mirad la camiseta de la colección que han sacado ahora, hermano", cuenta entre risas el joven sevillano.

"Esto cómo va a ser verdad, hermano", repetía sin dar crédito. "Que han sacado en Australia, hermano, en una tienda de aquí de Australia, que o no he visto en ninguna otra parte del mundo, una camiseta de Andalucía, hermano", señala. A continuación, muestra la imagen de la camiseta verde, con varias ranas que sujetan dos guitarras españolas. "Andalucía, Spain. Golden Shore. La Costa del Sol. Amo' ahí los malagueños buenos", leía el joven.

El vídeo se hizo rápidamente viral en redes. Acumulaba ya más de 58.000 'me gusta' en TikTok y cientos de personas comentaban el vídeo. Desde luego, la circunstancia es cuanto menos, curiosa. Ser andaluz, estar en Australia y toparte con una camiseta de tu tierra.