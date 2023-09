La queja de una joven a una conocida marca de ropa por sus jerseys que se ha hecho viral: "Hola, diseñadores"

Una queja de una joven a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, se ha hecho viral esta semana tras lanzar una protesta contra una conocida marca de ropa por los diseños de los jerseys para esta temporada de otoño e invierno. Un tweet que ha provocado todo un debate, ya no sólo por la tendencia de las diferentes líneas de confección en los últimos años, sino por las posibilidades de compra que en realidad tiene la joven que hizo el comentario.

Además, la propia chica, de nombre en redes sociales Clara Albori, ha querido explicarse en un segundo mensaje en el que explicaba, eso sí, que su queja no iba exclusivamente a una marca de ropa, sino a muchas otras que componen este tipo de prendas. Así, el tweet ya ha tenido más de 4 millones de impresiones y casi 600 personas han comentado el debate sobre el tipo de jersey que se debería vender en España este otoño.





La queja viral de una usuaria por los jerseys



Pero, ¿de qué se quejaba Clara en la antigua Twitter? De la forma del bajo del jersey, cortado a la altura de encima del ombligo: “Hola, diseñadores de ropa. No todas queremos enseñar la tripa en otoño/invierno, queremos un jersey tres tallas más grandes que nosotras. Además, no puedo ir a trabajar con... esto”, escribía la usuaria. Muchos no han tardado en echarle en cara que la solución podría ser tan simple como no comprar los artículos de esa tienda. No obstante, Clara ha querido puntualizar su comentario en un segundo mensajes.

“Aclaro: cogí la imagen de berskha por poner el ejemplo, pero he ido a muchas tiendas y veo el mismo problema. No digo que no hagan de este estilo, solo que también añadan modelos de un largo normal”. Así, también han sido muchas las personas que defendían el argumento, respaldando que son muchas las tiendas que ofertan este tipo de prendas y que necesitan prendas más abrigadas o más gruesas para el otoño e invierno.









La iniciativa de una tienda de ropa de Ciudad Real

A María José Ramírez le gusta presumir de su pueblo, Moral de Calatrava, en Ciudad Real. Le gusta trabajar en su pueblo, que a penas supera los 5.000 habitantes. En su tienda de ropa, la que su familia abrió hace más de 33 años. Le gusta la moda, le gustan las mujeres rurales, le gusta y presume de las mujeres de más de 50 años, como contaba hace unos meses en Herrera en COPE.

Le gusta trabajar y empujar ese sueño para que ni una gran ciudad, ni la crisis, ni la despoblación del medio rural, ni la venta online, ni las redes sociales, ni la modernidad exacerbada lo haga desaparecer cualquier mañana de estas. Para que ese mundo no se vaya al traste por el sumidero, María José ha tenido una idea de lo más transgresora.

Pero fue en febrero cuando reunió en su pueblo, Moral de Calatrava, Ciudad Real, a más de una decena de influencers de Madrid para: primero y fundamental, que conozcan su tienda y su pueblo, y segundo, para hablar de moda. Moda en el entorno rural y moda para las mujeres a partir de los 50 años. Ya sabes, 'si la montaña no va a Mahoma, Mahoma es quien irá a la montaña'. Influencer en el medio rural para hablar y conocer la moda en el entorno rural.