Tiene una cita a ciegas en Barcelona y termina de una forma totalmente inesperada: "Pensaba que me mataban"

Lo cierto es que, en los tiempos que corren, no es nada fácil encontrar pareja, tanto menos una con la que compartir el resto de tu vida. Y es que, aunque cada vez sea más fácil encontrar a gente, se suele tener más expectativas y se complica mucho más el proceso. Es por eso que, muchas personas solteras, optan por hacer uso de aplicaciones de citas.

En ellas, aparte de hacerte un buen perfil, tienes que conseguir congeniar con la otra persona para poder entablar una conversación y, sobre todo, que te guste lo suficiente como para acceder a quedar con esa persona. Es lo que se conoce como citas a ciegas, y algunas, sin embargo, no salen como esperaban.





Es lo que le ha pasado a Andrea, una chica de Barcelona que quedó con una potencial pareja, y a la que no le terminaron de salir bien las cosas. Y es que después de tomar algo, se fueron a su casa. Fue entonces cuando escucharon cómo la cerradura comenzaba a abrirse, y fue entonces cuando su cita agregó que es que "tenía pareja".

Le pidió a Andrea que se encerrase en el baño, y ella aseguraba que "pensaba que le mataban". Al final, consiguió salir del piso y todo quedó en una anécdota.

¿Puede despedirte tu empresa por mantener una relación con un compañero?

Sobre esta cuestión, La Tarde de COPE ha recordado una película 'No te preocupes querida', que se estrenó hace un par de años y estuvo marcada por un sonado romance entre su directora, Olivia Wilde, y uno de los actores protagonistas, el actor y cantante Harry Styles.

"La relación entre ambos dinamitó el ambiente del rodaje, poniendo en peligro una producción de 30 millones de presupuesto y además una película aspirante también a Oscar. El romance duró un par de años, luego se acabó, pero sirvió para enturbiar la relación con el resto del equipo, especialmente con la otra actriz protagonista, con la que acabó literalmente a gritos", explica la copresentadora de La Tarde de COPE, Pilar Cisneros. Alamy

Esto es solo un ejemplo de cómo una relación amorosa puede afectar el ambiente laboral, "porque curiosamente el trabajo es el cuarto lugar en el que los españoles encuentran pareja, por detrás de las aplicaciones de citas, los espacios públicos como bares o discotecas y las presentaciones a través de amigos en común".

Los resultados de un estudio nos dicen que el 61% de los españoles sí que está a favor de encontrar pareja en el trabajo. Sin embargo, solo uno de cada tres lo diría, es decir, dos de cada tres lo mantendría oculto. ¿Por qué? ¿Realmente puede ser nocivo para una empresa que dos de sus empleados mantengan una relación sentimental?

Las empresas no pueden sancionar de ninguna manera a sus empleados por tener una relación, siempre y cuando no perjudique su actividad laboral.

Una pareja de Lorca se reencuentra tras 25 años y todo cambia

Esta joven explica que gracias a su cuenta de TikTok, sus padres "se reencontraron con una pareja de amigos de Molina de Segura que hacía más de 25 años que no veía y que conocieron en su luna de miel": "Mi madre calcula que perdieron el contacto cuando estaba embarazada de mí". Pero todo cambió recientemente.

"Un día me habló una mujer", sigue explicando la joven de Lorca, "y me dijo: ¿Tu madre no será Rosa?". Tras confirmar por las dos partes que se trataban de esas mismas parejas, se produjo el reencuentro: "Mi madre se puso contentísima, se emocionó porque de verdad que la había buscado y me hizo mucha ilusión encontrarla".