Una pareja de Lorca se reencuentra tras 25 años con un recuerdo de su luna de miel: "¿Tu madre no será Rosa?"

La mayoría de las parejas disfrutan de un viaje superromántico después de su boda. Todos esperan con ansia después de meses de organización el momento de hacer las maletas y poner rumbo al destino deseado. Los padres de esta usuaria de TikTok de Lorca vivieron una gran experiencia en la suya y recientemente se han reencontrado con un buen recuerdo.

La luna de miel representa el inicio de una vida juntos como esposos, de manera que comenzar por todo lo alto es indispensable para las parejas. Además, se ha convertido en toda una tradición desde hace muchos años. En realidad, la historia de este momento está más vinculada con el consumo de alimentos que con viajar.

En la antigüedad, las personas se alimentaban para sobrevivir y tenían relaciones sexuales con fines de perpetuar su especie, sus únicas preocupaciones. Hay que mencionar que el periodo de la luna son de 29 días, tiempo durante el que aislaban a la pareja recién unida para que intentaran tener hijos y prolongar el tiempo de su raza.

¿Y la miel qué tiene que ver? En aquellos tiempos se creía que este producto proporcionaba vigor, energía y era bastante efectivo para propiciar la fertilidad. Es decir, se pensaba que fortalecía físicamente a las personas que lo ingirieran. Esta tradición ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero no es la única teoría.

Luna de miel

Según cuenta la tradición nórdica, los recién casados solían beber dulce hidromiel, el único alimento de Odín, padre de todos los dioses, durante la luna llena próxima a la ceremonia nupcial. De esta forma, recibían la bendición de los dioses, quienes les regalaban a cambio fertilidad para concebir sobre todo hijos varones.

Otro significado de la luna de miel se remonta a hace 3.500 años, en Babilonia. En aquella época el padre de la novia debía regalar al novio cerveza de miel durante una luna o un mes para desearle suerte y fertilidad. En la Antigua Roma, la madre de la novia depositaba durante un mes aproximadamente una vasija con miel en la habitación de los recién casados.

Durante la Edad Media en Alemania y, por influencia de la mitología germana, los teutones solían celebrar las bodas únicamente durante las noches de luna llena y durante los 30 días posteriores al enlace las parejas bebían licor de miel para tener numerosa descendencia.

El cambio llegó en la Inglaterra del siglo XIX. En aquella época los novios burgueses iniciaron la tradición del viaje para visitar a familiares lejanos que no habían asistido al enlace, al mismo tiempo que comenzaban solos su vida conyugal para así conocerse mejor en la que era su primera oportunidad de tener intimidad.

Una pareja de Lorca se reencuentra tras 32 años con un recuerdo

Esta joven explica que gracias a su cuenta de TikTok, sus padres "se reencontraron con una pareja de amigos de Molina de Segura que hacía más de 25 años que no veía y que conocieron en su luna de miel": "Mi madre calcula que perdieron el contacto cuando estaba embarazada de mí". Pero todo cambió recientemente.

"Un día me habló una mujer", sigue explicando la joven de Lorca, "y me dijo: ¿Tu madre no será Rosa?". Tras confirmar por las dos partes que se trataban de esas mismas parejas, se produjo el reencuentro: "Mi madre se puso contentísima, se emocionó porque de verdad que la había buscado y me hizo mucha ilusión encontrarla".