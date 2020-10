¿Tiene la pasta fecha de caducidad?

Es uno de los alimentos que podríamos considerar de 'fondo de despensa', es versátil, socorrida, fácil de preparar y además no solemos estar pendientes de su fecha de caducidad. Pero estamos en lo cierto, ¿se puede guardar indefinidamente en nuestra despensa?

Muchos alimentos, como la pasta, llevan en su envase una fecha de consumo preferente

FECHA DE CONSUMO PREFERENTE

Muchos alimentos, como la pasta, llevan en su envase una fecha de consumo preferente, que no es lo mismo que la fecha de caducidad. En el primer caso, se trata del tiempo en el que las cualidades de sabor, olor, textura, se mantienen a la perfección. Pasado ese tiempo, su ingesta no resultaría peligrosa, pero sí podría haber perdido alguna de estas propiedades, tener un regusto rancio, o algún cambio extraño de color, pero no habría riesgo microbiológico, según explica la OCU.

Te puede interesar: ¿El hidrogel caduca?

Sin embargo, carnes, pescado o quesos frescos, sí que son alimentos que no se pueden consumir pasada su fecha de caducidad porque podríam resultar peligrosos para nuestra salud.

Por el contrario, miel, chocolate, arroz, legumbres, sopas de sobre, galletas, patatas fritas, pan de molde, frutos secos o las conservas, son algunos de los productos que podemos guardar sin excesiva preocupación al fondo de nuestra despensa, porque su consumo no tiene una fecha límite.

PASTA SECA VS PASTA FRESCA

Pues bien, la pasta seca es uno de esos alimentos con fecha de consumo preferente, que aunque suele darnos un margen de consumo que ronda los dos años, podría durar mucho más si se almacena en un lugar fresco y seco. Pero tiene que ser la pasta seca, que no contiene agua, y se puede comer siempre que no hayamos abierto el envase y observando antes si tiene humedades o malos olores, tal y como indican desde Aecosan que advierte de la necesidad de respetar las instrucciones de conservación.

Ojos y olfato son nuestros mejores aliados para saber si la pasta esta dañada

No ocurre lo mismo con la pasta fresca que de entrada debe de conservarse en la nevera - ya que generalmente incluye huevos- y consumirse en el tiempo marcado en su etiqueta, que no suele sobrepasar los 5 días.

La pasta fresca debe consumirse en el tiempo marcado en su etiqueta

CÓMO DESCUBRIR LA PASTA MALA

Ojos y olfato son nuestros mejores aliados para saber si la pasta esta dañada. No hay que olvidar que la fecha de caducidad depende mucho de cómo haya sido conservado el producto. Si se almacena en condiciones optimas, no habría problema en consumir productos pasada la fecha de consumo preferente.

¿Intoxicaciones por pasta y arroz? No es común, pero puede suceder. Te informamos sobre el “síndrome del arroz frito”, una intoxicación causada por Bacillus Cereus. Respeta 10 medidas de seguridad alimentaria y evita riesgos https://t.co/7tj5tcbLgCpic.twitter.com/msDYPZG7du — OCU (@consumidores) February 6, 2019

SUBE EL CONSUMO DE PASTA CON EL CONFINAMIENTO

La pasta es un alimento versátil y de fácil combinación por eso ha sido un alivio en la mayoría de las cocinas españolas durante el confinamiento. Para muestra un botónm entre marzo y mayo los ciudadanos "triplicaron la compra de pasta y aumentaron un 23% su consumo en casa".

Las ventas de pasta en España han subido un 10% en un año --desde las 216.000 toneladas en 2019 hasta las 238.000 con que se prevé cerrar este 2020-- tras aumentar el consumo de este alimento durante el confinamiento, según ha informado esta semana el Grupo Gallo.