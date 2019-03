Tania Sánchez anuncia que está embarazada

Tania Sánchez (39 años) ha anunciado este domingo a través de su cuenta de instagram que está embarazada. La expareja de Pablo Iglesias ha publicado una fotografía de ropita de bebé. Como texto, añadió: "Aunque el bebé no llegará hasta finales de verano, no he podido evitar comprar ya estas monerías ; supongo que es propio de madre primeriza. #VoyaSerMamá #UnNuevoFrikienelMundo #QuelafuerzaMeAcompañe".

La dirigente está encantada con la noticia y así se lo ha hecho saber al mundo. En los tres boides de la imagen, se pueden ver personajes de Star Wars y mensajes como "mami es una friki" o "si teta quieres, llorar debes".

El padre de la criatura es David Campos, un asesor de la formación morada con el que Tania lleva alrededor de cuatro años de relación. Según apunta "El Español"," se conocieron en el año 2015 cuando ambos entraron al equipo de Convocatoria Por Madrid (CxM), una plataforma que Tania lideró para las últimas autonómicas. Meses después, el Ayuntamiento de la capital fichó a David Campo como asesor de Esther Gómez Morante, concejal presidenta del distrito de Carabanchel. Desde entonces han mantenido su relación de manera muy discreta y alejada totalmente de los medios de comunicación". David Campo ya tiene una hija de cinco años fruto de una relación anterior. La pareja vive en Rivas-Vaciamadrid.

Tania Sánchez se presentará en mayo a las elecciones municipales de Madrid por la formación Más Madrid, encabezada por Íñigo Errejón.