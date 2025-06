La imagen de Ejuke, jugador del Sevilla, en una pachanga con la camiseta del Valencia

El verano siempre nos deja imágenes curiosas de los futbolistas durante sus vacaciones. Una de las últimas imágenes que más ha llamado la atención ha sido la del delantero nigeriano del Sevilla Chidera Ejuke.

Un Ejuke que llegó al club hispalense el pasado verano y que ha anotado dos goles en esta pasada temporada en Primera División, y además ha dado una asistencia, en 25 encuentros que ha disputado. Hay que tener en cuenta que el jugador estuvo fuera de los terrenos de juego varias semanas por una lesión.

EFE Ejuke celebra el primer gol del Sevilla en el Reale Arena

El jugador se encuentra de vacaciones y tal y como se han visto en redes sociales, Ejuke ha decido pasar por su país natal, Nigeria.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es un vídeo del delantero hispalense disputando una pachanga pero con la camiseta del Valencia, concretamente con la elástica de su compatriota Umar Sadiq.

Ejuke y Sadiq coincidieron en un encuentro disputado el pasado 11 de abril y que se llevó el Valencia por 1-0 ante el Sevilla gracias a un gol de Javi Guerra.

Una vez difundidas las imágenes del jugador se han sucedido los comentarios en redes sociales. Hay gente que le resta importancia a esa peculiaridad de estar con la camiseta del Valencia, aunque hay seguidores sevillistas que esta imagen no le ha gustado.

No solamente ha llamado la atención que estuviera con la vestimenta ché, sino que en ese vídeo el jugador se va al suelo al intentar hacer una jugada individual, y los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales: "El trompazo que mete es memorable, estarán contentísimos en Sevilla"; "No sale marcando un golazo sino que sale cayéndose solo en un regate ante un señor fondón. Tremendo".

De momento, no hay ninguna reacción oficial por parte del Sevilla tras la publicación de estas imágenes de su jugador.