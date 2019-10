El surrealista homenaje a un hombre durante su entierro que ha provocado carcajadas

Los entierros son siempre momentos ceremoniales y generalmente tristes en los que rara vez caben momentos surrealistas y, mucho menos, carcajadas, pero sí en los que los familiares homenajean al fallecido recordándole a través de una canción, una elegía o una anécdota.

Se trataba del entierro del veterano de las Fuerzas de Defensa Irlandesa, Shay Bradley, fallecido el pasado 8 de octubre. En el vídeo, compartido por su nieta a través de las redes sociales, puede verse como un momento de silencio frente a la tumba de Bradley es interrumpido por el sonido de unas gaitas. Segundos después, comienzan a escucharse unos golpes desde el ataúd y la voz del propio fallecido que gritaba: “¡Ayuda! ¡Dejadme salir! ¿Dónde narices estoy? Dejadme salir, aquí está oscuro de coj*nes”.

My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face❤️and that’s exactly what he got,I’m so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL

Ante la sorpresa de los asistentes, que se miraban unos a otros incrédulos, volvieron a escucharse más golpes y de nuevo la voz de Bradley: “¿Es un cura eso que escucho? Soy Shay. Estoy en la caja. No delante de vosotros. Estoy muerto”. En ese momento, los familiares no pudieron contener la risa y estallaron en carcajadas.

Chloe Kiernan fue quien compartió las imágenes en redes sociales junto al mensaje: “Mi abuelo quería que todos dejaran su funeral con una sonrisa en la cara y eso ha sido exactamente lo que le hemos dado, estoy muy orgullosa”, escribía la nieta del irlandés fallecido.

Un vídeo que ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, tanto de apoyo “en la pérdida”, pero también aplausos y reconocimientos hacia el fallecido. “Tu abuelo debe de haber sido una leyenda” o “qué manera de dejar este mundo con semejantes carcajadas”, son algunas de las frases que pueden leerse en el hilo de la publicación a través de Twitter.

I like that, your grandad had a very great dark black sense of humour �� Oh, and sorry for the loss, of course.



"Life's a laugh and death's a joke it's true

You'll see it's all a show keep 'em laughing as you go

Just remember that the last laugh is on you"