Guardiola, Xavi, Reverte, Buenafuente, Risto Mejide... Esto opinan los famosos de la sentencia del procés

La sentencia del procés era uno de los acontecimientos más esperados del año y, como era previsible, ha provocado reacciones de todo tipo. Su impacto ha sido tal que muchos personajes públicos han decidido posicionarse al respecto, tanto en Cataluña como en el resto de España. Famosos como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Risto Mejide, Andreu Buenafuente o Arturo Pérez-Reverte han opinado sobre la sentencia.

En el mundo del deporte, son varios los que han opinado públicamente sobre la sentencia del Tribunal Supremo. La más previsible, sin duda, es la reacción del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que ya fue candidato a las elecciones compartiendo lista con algunos de los condenados, y que se ha convertido en una de las principales armas de propaganda procesista.

A través de un vídeo, Guardiola criticaba la sentencia y difundía las consignas de los grupos radicales.

"Exigimos al Gobierno español que encuentre una solución política y democrática. Lo que pedimos es: España, siéntate y habla. Pedimos a la opinión pública internacional y la sociedad civil que presionen a sus gobiernos para que intervengan en este conflicto para encontrar soluciones políticas y democráticas", aseguraba.

En la misma línea se han manifestado tres expupilos de Guardiola en el Barça, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Xavi Hernández.

Piqué compartía el comunicado de su club en el que se aseguraba que "la prisión no es la solución", acompañado de un escueto mensaje.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS