Rufián defiende a Guardiola tras la sentencia del ‘procés’ y sale escaldado en las redes

La reacción del exfutbolista del F.C. Barcelona y entrenador actual del Manchester City, el catalán Pep Guardiola, a la sentencia del ‘procés’ por parte del Tribunal Supremo, sigue suscitando numerosas reacciones. Y es que horas después de conocerse la sentencia este lunes, el técnico no dudó en poner voz a la llamada del movimiento Tsunami Democràtic, que llamó a bloquear el aeropuerto de El Prat tras la sentencia del 1-O.

Por ello, Guardiola no dudó en apelar a la solidaridad internacional en un vídeo y ha calificado la sentencia del 1-O de “hecho inaceptable en la Europa del siglo XXI”. Además, el exentrenador del Barcelona añadió que “España vive una deriva autoritaria bajo la cual se utiliza la ley antiterrorista para criminalizar la disidencia e incluso para perseguir artistas que ejercen su libertad de expresión”.

"Exigimos al Gobierno español que encuentre una solución política y democrática. Lo que pedimos es: España, siéntate y habla. Pedimos a la opinión pública internacional y la sociedad civil que presionen a sus gobiernos para que intervengan en este conflicto para encontrar soluciones políticas y democráticas", aseguraba.

En la misma línea se manifestaron tres expupilos de Guardiola en el Barça, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Xavi Hernández. Piqué compartía el comunicado de su club en el que se aseguraba que "la prisión no es la solución", acompañado de un escueto mensaje.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS