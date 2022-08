El sencillo truco para doblar la ropa y reducir lo que ocupa a más de la mitad

Regreso de vacaciones es sinónimo de deshacer maletas y qué mejor momento para reoganizar nuestro armario. Además, el cambio de estación está a la vuelta de la esquina, con lo que no es mal momento para ir haciendo un hueco a esas prendas de entretiempo.

El problema por lo general suele ser de falta de espacio. Estos periodos en los que no sustutuimos, sino que sumamos, en los que no tenemos más remedio que hacer convivir ropa de la temporada que está a punto de pasar con la venidera, suelen derivar en armarios a rebosar y cajones en los que cuesta encontrar la camiseta que buscamos.

ORGANIZACIÓN

Es por ello que no quede otra que organizarnos. Ordenar de la manera correcta es la mejor manera no solo de evitar que nuestro armario se convierta en un cajón desastre, también de que podamos saber las prendas de que disponemos y que no se quede ninguna olvidada en el fondo del cajón, además de encontralas fácilmente sin tener que desdoblarlas.

DOBLADO VERTICAL

La célebre organizadora profesional Marie Kondo, dispone de un método que consigue de un plumazo zanjar las tres cuestiones; espacio. comodidad y arrugas. También conseguiremos una estética visualmente perfecta en nuestros cajones, algo que agradecer cuando abrimos un armario.

Al doblar y almacenar la ropa en vertical ganamos espacio en el armario y lo que antes guardábamos en dos cajones, ahora se reducirá a solo uno. Además practicando este doblado de la forma correcta, conseguiremos que la ropa no se arrugue tanto mientras está guardada.

La idea consiste en doblar en tercios. En lugar doblar como suele ser habitual con las mangas hacia dentro y en rectángulo, Marie Kondo propone doblar las mangas hacia fuera y una vez que hayamos conseguido un rectángulo, doblarlo en tres partes, hasta conseguir que se quede con forma de paquetito. Un sistema que no solo sirve para doblar camisetas, también para pantalones, chaquetas de punto -que se dan de sí colgadas- o calcetines.

Sabremos que hemos realizado correctamente el pequeño paquete cuando se pueda sostener fácilmente en vertical y sin ayuda.

Es cierto que tardamos algunos un poco más que con el doblado habitual, pero las ventajas merecen la pena.

Happy,Young,Mother,Enjoying,Tidying,Up,At,Female,Child,Wardrobe









PASO A PASO

La mejor forma de entender y poner en práctica este sistema es ver paso a paso como se realiza, te lo contamos:

1.- En una superficie plana extiende la camiseta, dóblada por ambos lados con la manga dóblada siempre hacia afuera hasta conseguir un rectángulo perfecto.

2.- Divide ese rectágulo en tres pliegues. Después, dobla el lateral inferior también hacia arriba.

Quizás la mejor manera de entenderlo sea viendo cómo se hace:

Aquí te mostramos el método:

La ropa doblada en vertical se puede guardar sin problema en cajones que no tengan demasiada altura, simplemente las colocaremos una vez dobladas, tipo “escalera”.

VIVIR CON ORDEN, ES MÁS FÁCIL

El orden no solo nos permite optimizar el espacio, también nos ayuda a poner en orden nuestra mente y desde luego facilita la vida diaria especialmente cuando son varios miembros los que viven en la misma casa. Es fundamental si queremos mejorar el estado de ánimo y conseguir que nuestro hogar sea más confortable.

Para ordenar, es necesario deshacernos de lo que no nos sirve. De esta manera no solo dejamos espacio físico libre, también nos liberaremos de muchas cargas emocionales. Cuando un espacio está cargado de cosas, muchas inservibles, nuestra cabeza no piensa con tanta claridad. Por el contrario, un espacio limpio y ordenado, es el contexto perfecto para dar la bienvenida a nuevas ideas.