El curioso secreto de los samurais para evitar el estreñimiento

Muchos han visto cómo el confinamiento entre otras cosas, hacía mella en su actividad intestinal. Bien es sabido que el ejercicio favorece el movimiento de este órgano y facilita la digestión. Dicen los expertos que la mejor opción para mejorar el tránsito es caminar, algo que precisamente teníamos bastante limitado entonces.

Pero llega el verano y muchos siguen con el sedentarismo, algo que en absoluto ayuda a recuperar su buen funcionamiento, lo que convierte el momento de ir al baño en un auténtico suplicio.

Para evitar estos trances, los samuráis tenían un truco; una postura a la hora de ir al baño que facilitaba el proceso. Se sentaban rectos en el retrete, con una mano en cada rodilla y cruzaban el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda, formando un ángulo recto. Mientras, el pie izquierdo se mantenía en el suelo.

Coffee & Poop! �� one of those few subjects we talk about, but Art of Manliness had this great article a few years ago about pooping like a samurai. I’m a diy #squattypotty type guy myself. I’ll have to try this method. pic.twitter.com/iCuKBV2Dpp