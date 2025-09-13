Salmón o bacalao de Noruega: aliados de millones de españoles para retomar con energía la ‘vuelta al cole’ y a la oficina

Nutritivos, versátiles y muy saludables. Salmón y bacalao de Noruega se imponen como dos auténticos ‘superalimentos’ que encajan fácilmente con las necesidades de los consumidores para la vuelta a la rutina en septiembre, ayudándoles a depurar los excesos gastronómicos tan habituales de las vacaciones de verano.

Según valoran desde Mar de Noruega, tanto el salmón como el bacalao de Noruega son muy apropiados para incluir en un “túper” para la vuelta al “cole” o a la oficina o para preparar almuerzos o cenas ligeras y saludables que gustan a toda la familia. Su versatilidad y casi total ausencia de espinas los hacen igualmente recomendables para los niños y personas de edad avanzada, para degustar en casa o en alguno de los restaurantes que les hacen un hueco como productos estrella de sus menús. “El salmón y el bacalao de Noruega han encajado a la perfección con las demandas y preferencias en España, para configurar deliciosos platos de la saludable dieta mediterránea”, remarca el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, Tore Holvik.

Por lo que respecta al salmón de Noruega, contiene Omega-3, un ácido graso fundamental y esencial; también proteínas de alto valor biológico; vitamina D imprescindible para el sistema inmunológico y para la salud de los huesos; vitamina A y vitaminas del grupo B, sobre todo B12; y minerales como el yodo o selenio, que tienen funciones antioxidantes. Es nutritivo, saciante, muy sabroso y admite mil y una preparaciones en apenas minutos. ¿Quién da más?

Con esta inmejorable carta de presentación, el Salmón de Noruega ha ido ganando una legión de seguidores durante los últimos años hasta el punto de que hoy se ha convertido en el pescado favorito de los españoles, que consumen la friolera de 1,5 millones de raciones cada día. A su favor juega también la frescura, la trazabilidad y la sostenibilidad de la actividad extractiva en Noruega.

Tal y como remarca el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, el salmón que procede de las gélidas y cristalinas aguas de su país se ha consolidado como el pescado preferido por los españoles. “Existen pocos alimentos con tanto valor nutricional como el salmón noruego, cuyo consumo contribuye a proteger la salud cardiovascular, el sistema óseo y el funcionamiento cerebral. Estamos ante un auténtico superalimento para niños y mayores”, agrega Holvik.

El auge del salmón de Noruega en España se ha visto favorecido por el éxito de platos de estilo asiático como el sushi, sashimi, tataki o poke, así como por la creciente comercialización en los supermercados de nuevos formatos innovadores, listos para cocinar, como puedan ser los envases de lomos, que tanto facilitan la preparación sin apenas conocimientos de cocina.

Por su parte, el bacalao de Noruega está cada día más de moda entre los consumidores, gozando de creciente popularidad. Su blanca carne tiene un sabor suave que combina muy bien con múltiples acompañamientos. Es un ingrediente igualmente versátil que puede prepararse al horno o a la plancha, cocinarse en guisos o incluso consumirse crudo en platos de sushi. Contiene nutrientes esenciales, ácidos grasos omega 3, vitaminas y proteínas, y es muy rico en yodo.

“El bacalao fresco tiene infinidad de posibilidades para disfrutar todo el año. Se trata de un pescado que se adapta perfectamente tanto al recetario tradicional como a los platos más novedosos. Su sabor y sus nutrientes hacen que sea el aliado perfecto para cocina de temporada, con un sinfín de posibilidades por explorar durante el mes de septiembre”, explican desde Mar de Noruega.

Lo que está claro es que el bacalao noruego es una joya gastronómica que el consumidor español adora y que el producto está protagonizando un modelo de éxito comparable al salmón, ya que Noruega ha conseguido una producción estable todo el año, satisfaciendo la demanda existente todo el año y no solamente durante la temporada del bacalao salvaje de temporada o skrei (de enero a abril) o durante Cuaresma y Semana Santa.

España se ha convertido, en definitiva, en uno de los principales mercados para los pescados y mariscos de Noruega gracias a la apuesta del país nórdico por un modelo sostenible garantizando productos de excelencia de forma regular de enero a diciembre, muy saludables y versátiles en la cocina, con las máximas garantías de frescura, calidad y trazabilidad.

La versatilidad del salmón y bacalao fresco de Noruega es casi infinita para disfrutar en cualquier momento del día, incluidas las cenas ligeras y las preparaciones ideadas para colectivos con necesidades nutricionales específicas a quienes cuesta tomar pescado, como niños, adolescentes o ancianos. En esta ocasión, desde Mar de Noruega proponen tres alternativas fáciles, sabrosas y asequibles para disfrutar en la vuelta de las vacaciones, con todo un clásico: salmón de Noruega con crema de coliflor romanesco y cebollino, ideal para un almuerzo saludable; una tosta de Sashimi de Salmón de Noruega con aguacate, ideal para desayunos, meriendas o cenas ligeras; y bacalao fresco con tomate y tomillo para ‘comerse el mes de septiembre’.

Salmón de Noruega con crema de coliflor romanesco y cebollino

Una de las recetas con salmón de Noruega

Tosta de Sashimi de Salmón de Noruega con aguacate

Ingredientes: 600 grs de lomos de Salmón Noruego fresco, sin espinas ni piel // 8 rebanadas pan tostado // 3 aguacates // pimienta

Una de las recetas con salmón de Noruega

Preparación: Cortar el salmón en dados pequeños para tartar. Cortar el aguacate en dos, quitar el centro y cortar en rodajas finas. Poner a tostar el pan en el horno durante unos minutos, para que esté crujiente. Prepare cada tostada, colocando unas rodajas de aguacate, salmón y granos de pimienta roja como aderezo.

Bacalao fresco de Noruega con tomate y tomillo