Si eres de los que, a comienzo de año, te pusiste como objetivo cambiar de trabajo o, si acaso, encontrar uno, te habrás dado cuenta de que el hecho de buscarlo es, en sí mismo, un trabajo. No es nada fácil y, de hecho, puedes llegar a saturarte de tanta oferta y de hacer entrevistas sin pasar a distintas fases.

Por eso mismo, muchas veces puedes llegar a sentirte frustrado por no estar consiguiendo un trabajo ni lo que tú quieres. Es tanta la presión, que muchas veces terminas exhausto y llorando al salir de una entrevista. Es lo que le ha pasado a Raquel, una chica de Málaga que contaba que, al no tener para pagar el alquiler, se presentó a un trabajo precario de camarera de seis días a la semana por menos de 800 euros.

"Me gasté el dinero que quedaba en el bonobús para ir a la entrevista. Salí de allí deprimida y me senté en la parada del bus, y me abordó la policía" comenzaba contando en X, antiguo Twitter.

Una vez hice una entrevista para "un sitio así". Estaba en un polígono de Málaga. Estaba desesperada xq no tenía para pagar el alquiler y me gasté el dinero que me quedaba en el bonobús para ir a la entrevista. Salí de allí deprimida y me senté en la parada del bus, y me abordó + — Sakura No Hana ??? (@RaquelO35641902) February 18, 2024

Contaba que le pidieron la documentación y se preocuparon por su estado, al verla tan triste. Se ofrecieron, entonces, a llevarla a casa mientras charlaban. Fue entonces cuando su vida cambió.

"Llamó a un amigo suyo y le dijo: 'he encontrado a la camarera que buscabas. Y fue el trabajo de mi vida. Un bar de playa, lleno de buen rollo y gente joven, el bar de moda del momento. Ganábamos por horas y con plus si superábamos X dinero de caja. Nunca he ganado tanto dinero trabajando más a gusto" se explicaba.

"Obviamente, nos hicimos colegas y descubrimos que nos flipaba el cine fantástico e íbamos con nuestras parejas al Fancine de Málaga. Una vez me salvó la policía. Esos bares no merecen la pena" sentenciaba.

Va a un bar de Almería, lleva el postre hecho de casa y no da crédito a la cuenta

Una usuaria de TikTok ha generado un debate en esta red social tras denunciar lo que le había sucedido en un bar de Almería. El problema, indica, es que le hicieron pagar 17 euros (un euro por cada persona que acudió) por servirles una tarta que ellos habían llevado a ese local.

En el ticket puede leerse como concepto "servicio de tarta". La mujer, visiblemente cabreada, dijo lo siguiente: "¡Diecisiete euros por guardar la tarta o por cada plato! ¡Por sacar un plato!". En los comentarios del vídeo pueden leerse opiniones dispares. Hay algunos que comprenden la decisión del dueño del bar, asegurando que el servicio de los camareros (al tratarse de algo excepcional y fuera de su carta) debe tener un coste. Uno de ellos indicó que lo veía justo, siguiendo así con la premisa anteriormente citada. "17 platos que ha tenido que llevar el camarero, recoger, limpiar. Con todo el gasto y esfuerzo que supone. No estás en tu casa", explica. Otro añade que él trabaja "en un restaurante en el que hay tartas. Si traes tu tarta yo cobro el plato (servicio) porque es algo que hay dentro del restaurante".



Mientras, otro usuario de esta red social explicó que "legalmente no te pueden dejar comer cosas que no sean de ese mismo establecimiento, por lo tanto veo bien que cobren ese servicio".

Con todo ello, surgen varias preguntas. La principal: ¿quién lleva aquí la razón? Lo que está claro es que lo sucedido se ha convertido en viral y que abrió un debate que parece no tener fin. Un hecho que se contó a través de TikTok y que alcanza ya más de 800.000 visualizaciones y 3.394 comentarios. ¿Y tú, qué opinas?

Dos jóvenes, a cuadros, por la cuenta que deben pagar por un pincho de tortilla en un bar

Uno de ellos asegura que "hay que remarcar que esta barbaridad (haciendo referencia a los champiñones) ha costado 2,40. Tienen que hacer un documental con el atraco de la historia. Qué barbaridad.

Inmediatamente después, prueba sus champiñones a la plancha. Su cara lo dice todo. "Está crudo. Un 5. Un 5 no, de hecho, eso es un suspenso. 2,40 por....un 3", sentencia.





El otro joven prueba el pincho de tortilla. "Pues está delicioso. Está muy bueno. Yo le voy a dar un 7,2".