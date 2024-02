La curiosa razón por la que Juanma Castaño dejó de utilizar Twitter: "Me di cuenta..."

Twitter es una de las grandes herramientas de información que existen en la actualidad. La ahora conocida como X, fue creada como una red social de microblogueo en el año 2006 y ha crecido hasta ser vendida en octubre de 2022 a Elon Musk, el multimillonario estadounidense, por 44.000 millones de dólares.

En la actualidad es una de las redes sociales con más seguidores del mundo. Millones de personas la utilizan para escribir sus pensamientos, interactuar con otros usarios, informarse de lo que sucede en el mundo... Lo que un primer momento fue concebido como un servicio SMS que permitiera a un usuario comunicarse con otras personas ha evolucionado incluyendo archivos multimedia, encuestas, emoticonos... en cada vez más caracteres y con la posibilidad, incluso, de editar lo que se ha publicado.

El pájaro Larry era el logo de Twitter hasta que Elon Musk lo sustituyó por una X. Cordon Press.





Twitter como forma de comunicación

El primer tweet fue escrito el 21 de marzo de 2006. Desde entonces son muchos los que han estudiado las posibilidades que ofrece la plataforma y le han sacado partida. Para los medios de comunicación, por ejemplo, ha sido fundamental. Permite multiplicar el público objetivo y ofrecer contenidos a mucha más gente. Con solo una ojeada puedes conocer todo lo que ha sucedido en el mundo de forma inmediata y resumida.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce y la red social se ha llenado de trolls. Perfiles en su mayoría sin identificar que se dedican a insultar y faltar el respeto a algunos usuarios con los que interactúan. Esto ha provocado que muchas personas públicas hayan tenido que cerrar o silenciar sus cuentas hartas de una situación que en ocasiones llega al acoso. Este domingo Juanma Castaño ha explicado por qué ha dejado de usar la suya.

En octubre de 2022 Elon Musk compró Twitter y cambió el nombre a X. Cordon Press.





La realidad es que Juanma Castaño lleva más de un año alejado del mundo de Twitter. El director de El Partidazo de COPE abrió su cuenta en septiembre de 2009, hace casi quince años, y desde entonces ha realizado casi 22.000 post.

Sin embargo, el último de ellos fue hace también más de un año. Data del 11 de diciembre de 2022 y es un ‘retweet’ de un hilo elaborado por Miguel Llano en el que este explica cómo es una boda top en Asturias. Pese al tiempo que lleva alejado de la plataforma, Juanma Castaño cuenta con más de 327.300 seguidores. Se trata de una cifra muy reseñable.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La razón de Juanma Castaño para dejar su cuenta

Todo ha surgido a raiz de un comentario de Roberto Palomar en el #TJTertulión recomendando un vídeo del grupo cómico Pantomima Full en el que de forma irónica criticaban la figura del tertuliano. Juanma Castaño ha reconocido que no lo había visto y ha empezado a decir que como se había cerrado su cuenta de Twitter se perdía muchas de estas cosas porque no sabía dónde encontrarlas.

"No quiero saber tantas cosas, estoy muy bien. No quiero estar tan informado de lo que opina todo el mundo. Me dí cuenta de que yo llegaba a las 23:30 horas a hacer el programa delante del micrófono muy contaminado. Desde por la mañana había leído lo que opinaba todo el mundo de todo y prefiero llegar más virgen", ha explicado Juanma Castaño como razón por la que desde hace más de un año no utiliza su cuenta en la red social Twitter ni siquiera como forma de consulta, tal y como le ha sugerido que hiciera Santiago Cañizares.

Canal de WhatsApp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.