Una pareja de Toledo decide vender su casa y la decisión que toman después les cambia la vida: hasta una serie

Hay ciertas decisiones que nos cambian la vida. Quienes están inmersos en la rutina desean, continuamente, salir de ella y poder disfrutar de su dinero y su tiempo libre sin remordimientos de culpa. A veces cuesta tomar este tipo de decisiones. Nunca es fácil dejarlo todo atrás para comenzar una vida completamente nueva. Sin embargo, hay personas que son capaces de tomar las riendas de su propia vida y sin ningún tipo de miedo, deciden dar un vuelco a su vida.

Y no solo lo hacen metafóricamente, sino que dan ese paso de manera literal. Charo y Carlos son el ejemplo vivo de esto y este lunes en 'Herrera en COPE' han contado cómo la decisión de vender su casa les cambió la vida por completo, hasta el punto de que ahora tienen su propia serie, en la que comparten todas sus experiencias.

Audio



La historia de cómo a una pareja de Toledo le cambió la vida el vender su casa

Carlos ha confesado a Alberto Herrera que ellos siempre quisieron vivir en el Lago Lemán, en Ginebra, entre Francia y Suiza. "Al final nos decantamos por una casa con ruedas", ha admitido.

Así, y para ponernos en contexto, Charo habla de "la desconexión", es decir, "romper con toda tu vida anterior".

"Romper con toda tu vida laboral, con toda tu vida de gastos, de una casa espectacular, de dos coches, de estar todo el día trabajando. Estar todo el día trabajando y tener muy poquito tiempo libre para disfrutar de tu dinero. Y supuso romper con todo, venderlo todo, irnos a vivir a una autocaravana y decidir ser libres y disfrutar nuestro tiempo al 100%. Y la verdad es que lo hemos conseguido", ha asegurado la mujer en este programa.

Instagram @lagaviotaviajera_2.0



Carlos era abogado y estaba jubilado. Charo era pediatra, pero dejó de trabajar. En septiembre del año 2018, el hombre se jubiló. Ella también lo hizo posteriormente. Eso sí, diez años antes de lo debido. "Estoy hipotecando un poco mi futuro, porque no estoy cotizando estos 10 años. Mi pensión de jubilación va a ser la mitad, si llega. Pero no tiene precio. Llevo 5 años vividos que equivalen a 50".

Tras tomar la decisión de jubilarse antes de tiempo, este matrimonio de San Román de los Montes, un municipio en la provincia de Toledo, decidió vender todo lo que tenía: sus coches, su casa... ahora viven en una autocaravana. "Es pequeña. Para muchos será muy grande. Para los que están acostumbrados a esto, mide 7 metros 20", ha descrito. "Es un sitio ideal. A medida que vas avanzando, te vas dando cuenta de que es ideal porque te obliga a determinadas cosas ideales, como a tener la ropa justa, los cacharros justos. Y además de eso, limpias menos, trabajas menos y te permite amanecer casi todos los días en un hogar diferente", ha agregado.

¿Cómo fue vender la casa?

Lejos de lo que muchos puedan llegar a imaginar, no fue una decisión complicada. "No fue tan dramático porque estuvimos cinco años gestándolo y sabíamos", ha admitido Charo. "Cuando llegó el momento lo teníamos tan claro y estábamos tan seguros de que nuestra decisión era la correcta, a pesar de que nos llamó todo el mundo locos y que habíamos perdido el norte y que nos íbamos a arrepentir, que la vendimos", ha agregado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, Carlo ha admitido que sí fue algo más complicado desprenderse de algunas cosas. De hecho, habla de sus raquetas. "No solo es por un problema de espacio, es un problema logístico. Yo siempre he jugado al tenis. Mi hija, de hecho, y mi yerno son profesionales del tenis. Mi hija compitió a nivel internacional. Pues siempre he jugado al tenis y he jugado al máximo nivel hasta hace cinco años. Pero yo sabía que yo no puedo ir a Berlín y empezar a buscar un tío para jugar al tenis porque me tiro dos meses y no me he ido de Berlín, y todavía no lo he encontrado. Entonces eso lo tuve que dejar".

Instagram @lagaviotaviajera_2.0



También tuvo que dejar atrás su guitarra, su equipo de música, la televisión de 50 pulgadas... todo para adaptarse "a otra vida". Sin embargo, "al final no lo echas de menos", ha admitido. Su vida ahora es "fascinante, maravillosa, emocionante, excitante, vibrante", ha enumerado Charo.

"Si hay algo que te ofrece la vida de nómada, es tener la mente abierta desde que te levantas. Porque es que el simple hecho de ir a buscar leche a un supermercado que no conoces, ya es una aventura. Siempre es todo diferente", ha agregado.