¿Sabes qué hacer con la mascarilla si se pone a llover?

Las mascarillas formarán parte de nuestra vida durante mucho tiempo; al menos hasta que encuentren una vacuna o hasta que Sanidad considere que la pandemia ya es historia en nuestro país. Así lo indicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando el pasado miércoles, tras el Consejo de Ministros, los miembros del gobierno explicaron el decreto que regulará la “nueva normalidad”.

En varias ocasiones desde que empezó la pandemia, el Ejecutivo ha cambiado de opinión sobre el uso de la mascarilla, primero no era necesaria, pero meses después ha pasado a ser obligatoria, y si decides no llevarla en los momentos donde es necesaria como un espacio donde no puedes mantener la distancia de seguridad con las personas, podrías ser multado.

¿Qué hacer con la mascarilla si se pone a llover?

Los días con altas temperatura o bajas, o incluso los días que llueva, no hay excepción, habrá que usar la mascarilla siempre que no podamos mantener la distancia de seguridad con otras personas, de un metro y medio, para evitar contagios.

Tendremos que acostumbrarnos, aunque no sea cómoda porque si llevas gafas puede que se te empañen o las gomas puedan hacerte daño en las orejas.

La mascarilla y el distanciamiento social son las dos estrategias más efectivas para prevenir la transmisión del coronavirus, así lo recoge una investigación publicada en la revista científica ‘The Lancet’.

Si estamos en una situación en la cual no podemos mantener la distancia de seguridad, debemos ponernos de una forma adecuada la mascarilla. Es decir, debe cubrir la nariz y la boca porque es la única forma de evitar el contagio. También debe ir ajustada a los lados de la cara, pero sin apretar por dentro para evitar que la respiración no esté obstruida.

Llevar mascarilla durante los días lluviosos

Luis Tejido

Las mascarillas cuando se humedecen, se pegará a la cara y costará más respirar, tanto si es por el sudor como si te has olvidado el paraguas y la lluvia está empapando tu mascarilla.

Por eso, lo recomendable es llevar siempre otra mascarilla en el bolso, en una mochila o donde puedas guardarla. Debe ir bien protegida, puedes utilizar una bolsa de plástico que esté limpia para guardarla.

No olvides antes y después de quitártela o ponértela, tener las manos desinfectadas; y siguiendo los pasos aconsejados por los expertos para retirarla, es decir, agarrando la mascarilla por las gomas.