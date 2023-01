Récord de 43.000 participantes en Pingüinos, con una investigación pendiente

La XL edición de la concentración motera "Pingüinos" ha concluido con el récord de más de 43.000 participantes -43.316-, "lo que ratifica que no hay techo", según su presidente, José Manuel Navas, y con una investigación pendiente.

Una investigación que se halla en manos de la policía para esclarecer lo sucedido en el accidente ocurrido el viernes en la acampada, a causa de una hoguera, que terminó con varios heridos por quemaduras.

Según ha explicado este domingo Navas, "se ha puesto en marcha una investigación policial y judicial para determinar qué sucedió, aunque todo apunta a que se cometió una imprudencia, incumpliéndose la normativa, al utilizar materiales prohibidos y penados para encender la hoguera, que tuvo una consecuencia fatal, puesto que hubo varios heridos, los cuales fueron trasladados a los hospitales de Valladolid".

"No sabemos cuál es el estado de los heridos, pero se irá trasladando la información que llegue, que deseamos que sea positiva y que, hayan sido responsables o no de lo acontecido, se recuperen cuanto antes y no tengan secuelas", ha precisado Navas.

También ha lamentado la muerte de un motero segoviano de 70 años, que no estaba inscrito en "Pingüinos", pero que debía venir a participar en el desfile de banderas.

Tal y como ha señalado "se trata de un lamentable accidente, uno de los cerca de 400 que acaban con un fallecido en las carreteras", una "fatalidad", en palabras de la concejala de Cultura, Ana Redondo, "que se ha producido por causas ajenas a la organización".

En este caso, el suceso tuvo lugar el sábado en la Autovía de Segovia, a la altura del cruce de acceso a la ampliación del polígono de San Cristóbal, donde el piloto colisionó, por alcance, contra un turismo, perdiendo la vida de forma inmediata, tras salir despedido de la moto sobre la calzada.

A pesar de estos accidentes, Redondo ha hecho un "balance muy positivo" de la reunión motera, con 40.815 inscritos con el formato habitual, y 2.501 en el denominado fila cero, que incluía a aquellos moteros que, aunque no se habían inscrito oficialmente, sí han participado de algunas de las actividades de "Pingüinos", lo que permite "tener más control sobre las personas que llegan a Valladolid en estos días", ha puntualizado Navas.

Así, se ha procedido a la entrega de los "Pingüinos de oro", que este año han recaído en DAZN, cuyo premio ha recogido la periodista Izaskun Ruiz, encargada de las retransmisiones de motociclismo de la plataforma, y en Izan Guevara, campeón del Mundo de Moto 3, que ha dado el salto a Moto 2, donde espera convertirse en el "rookie del año".

El joven piloto se ha mostrado "muy contento" de recibir el galardón de "una concentración en la que no había imaginado que reunía a tanta gente y que ha supuesto una experiencia muy bonita", mientras que Ruiz ha comentado que "es un privilegio tener contacto directo con la gente para la que se trabaja, porque esto es un circuito pero a lo bestia".

El broche final lo ha puesto la entrega de los premios a los pilotos que han llegado a Pingüinos desde más lejos dentro de España (Las Palmas de Gran Canaria, Baleares o Melilla), de fuera del país -Bulgaria, República Checa o Italia-, los más veteranos -80 años-, los que han presentado mayor número de inscritos -Los Froilanes, con 179-, o los que más kilómetros han recorrido -Goldwing España-.