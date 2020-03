Recetas de cocina para el aislamiento: Mini bocadillos que te sacarán de un apuro

Pilar Fernández nos explica en las recetas de cocina para el aislamiento de COPE cómo cocinar con muy poco, de forma sabrosa y además sin gastarnos más que lo necesario. Es en estos tiempos cuando estamos agudizando el ingenio para hacer de comer e intentar economizar los ingredientes que disponemos en cada comida. Para ello puede se interesante hacer unos mini bocadillos con materia prima que todos tenemos en casa.

Los mini bocadillos de Pilar se componen con aquello que todos tenemos por casa. La base se compone del pan que tenemos para desayunar. En este caso, Fernández ha usado pan de centeno, que además le dará una textura distinta a si usamos un pan de molde tradicional. Pilar añade que, si no tenemos pan de molde, podemos usar pan de cualquier tipo. Primero de todo, ponemos a cocer un huevo duro.

Al pan habría que añadirle mayonesa casera. Si no sabéis como realizarla podéis ver el anterior vídeo donde explicaba cómo hacerla en otra de sus famosas recetas de canapés. A todo ello habría que sumarle un huevo duro y unas rodajas de chorizo. Como curiosidad, Pilar nos dice que, si no tenemos chorizo normal, podemos incorporarle el de cocinar, que está igual de bueno y nos saca de un apuro. La cantidad de chorizo que hay que partir es a cada uno a su gusto, más fino o más gordo. Si se opta por hacerlas finas, habrá que tener en cuenta que se nos puede desmenuzar, hay que tener cuidado.

Ante los ingredientes de este plato, Fernández argumenta que siempre que no tengamos un ingrediente, busquemos otro, que “siempre hay algo en la cocina, hay que poner imaginación”. Un consejo con el que podemos aprovechar los ingredientes que tenemos en nuestra despensa y que en muchas ocasiones no se utilizan y se acaban por tirar debido a que caducan. Ante esto, hay que establecer qué podemos utilizar en cada ocasión y en cada receta para no tener que comprar ingredientes innecesarios.

Una vez con las rodajas de chorizo cortadas y con la mayonesa hecha, ponemos esta última sobre el pan. La mayonesa tiene que quedar espesa. El chorizo lo incorporamos encima de forma cuidadosa. Mientras tanto el huevo duro se ha cocido. Lo partimos a rodajas y lo disponemos por encima del resto de ingredientes. Por último, cerramos el bocadillo y ya tendríamos los mini bocadillos. Pilar dice que se pueden acompañar con un vino, cerveza o con un vaso de agua, al gusto.

Ingredientes: