Qué pasó con la estatua de bronce de Franco en Ferrol que la izquierda quería "fundir"

Hace unos 17 años con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, se terminaron de retirar de todos los espacios públicos de España tanto escudos, como insignias y placas conmemorativas del franquismo o símbolos que ensalzan a Franco. O, al menos, en casi todas. Porque al menos hay 7 pueblos en nuestro país que aún mantienen el nombre del dictador en plazas o calles de sus municipios.

No obstante, hubo un caso muy mediático hace 22 años que fue el de la estatua de bronce de ocho toneladas y seis metros de altura de Franco que se ubicaba en la Plaza España de Ferrol, en la provincia de A Coruña. En 2002 la estatua fue retirada de la plaza tras lo que la rodearon con placas metálicas y la llevaron por las calles de la localidad gallega, hasta el Parque de las Herrerías, en el Museo Naval. Una estatua que fue forjada en 1967 como regalo a la ciudad y se instaló en una rotonda por la que pasaban alrededor de 13.700 vehículos al día. Pero, ¿dónde se encuentra ahora mismo? ¿Llegaron a fundirla como pedían los partidos de izquierda?

La empresa Umrer realiza las tareas de limpieza de la estatua ecuestre de Franco en el años 2000 / EFE









Qué fue de la estatua de Franco en Ferrol



No se aprobaría hasta 2004 la famosa Ley de Memoria Histórica, no obstante el gobierno municipal del BNG de Ferrol se adelantó dos años antes y “paseó” por el municipio a galope a la versión de seis metros del dictador franquista. Pero eso no acabó con las protestas y las quejas. Hace sólo unos años la diputada por entonces del grupo En Marea, Yolanda Díaz (actual vicepresidenta del Gobierno) reclamó que se fundiese la obra de Federico Coullat-Varela para crear una nueva estatua que, en este caso, honrara a las víctimas del franquismo. No obstante, la propuesta en el Congreso fue rechazada.

Justo en ese año la obra, que desde 2002 había estado cubierta con una lona que dejaba al descubierto la parte trasera del caballo, pasó a cubrirse con unas placas metálicas verdes que también la protegen de daños por el entorno.

Imagen de la retirada de la estatua ecuestre de Francisco Franco en 2002 / EFE









Ahora, como explica El Debate, la escultura sigue estando en el almacén de repuestos del Arsenal de Ferrol, protegido tanto de la vista de cualquiera que se acerque como, también, de los que quisieron fundirla.





Los pueblos que creó Franco que se niegan a cambiar su nombre



Por su parte, hay hasta 7 municipios en España que, a fecha de 2024, y tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, mantienen un origen vinculado a Franco pero que se han negado a cambiar su nombre. Algunos son el caso de Villafranco del Guadalhorce, localizado en Alhaurín el Grande, en Málaga. Se trata de un núcleo de 700 habitantes que responden que el cambio no lo van a realizar, ya que obedece a motivos políticos. Así lo explicaban los vecinos sólo semanas después de aprobarse la ley: “nunca hemos sido un pueblo del caudillo”. Luisa María Rueda Franco, vecina, aseguraba que, aunque su apellido “es Franco”, no tiene “ninguna vinculación con el dictador”.

En Ciudad Real se encuentra el caso de Llanos del Caudillo, un municipio de también poco más de 700 habitantes. En su caso, defienden su negativa a cambiar el nombre en base a que ya lo solicitó un abogado apelando a la anterior Ley de Memoria Histórica, y la sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real de 2018 dio la razón a los vecinos. “Esa historia que hay que aprender para no volver a caer en los mismos errores”, defendía su alcaldesa.

Imagen de archivo del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros









También en Castilla-La Mancha se encuentra la pedanía de Alberche del Caudillo, situada en el municipio de Calera y Chozas. De hecho, se trata del único caso que ha iniciado trámites para cambiarlo. No obstante, a días de los comicios locales, el trámite se paralizó, siendo el motivo principal es que aún no existía un catálogo completo y oficial de todos los “vestigios franquistas” de Alberche del Caudillo, como recoge ElDiario.