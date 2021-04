¿Metes los frascos en el lavavajillas para quitarles las etiquetas de papel? Corres este riesgo

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más ha cambiado nuestro vida no solo por la comodidad que supone su uso, también porque es una solución mucho más económica y sostenible que el fregado a mano. Por lo general ahorra más de 100 litros de agua por lavado. Además sus altas temperaturas (de entre 45 y 60 ºC ), le convierte en una herramienta eficaz contra grasa y bacterias. Sin embargo sobre él pesan muchos mitos, como que hay que aclarar la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas lo que hace que el consumo de agua aumente considerablemente.

Pero tanto para una buena limpieza como para ahorrar, es importante un buen mantenimiento que permitan optimizarlo la máximo, por eos es importante tener el cuenta:

.- Limpiar su filtro cada semana para que no se acumule la suciedad y los restos de comida, de forma que el lavado sea más eficiente. Además, utilizar el programa de limpieza interior sin vajilla una vez al mes contribuirá a mantener su buen rendimiento y alargará su vida útil.

.- Ajustar el lavavajillas según la dureza del agua y comprobar que los compartimentos de sal y abrillantador estén llenos, así evitaremos esas desagradables marcas blanquecinas especialmente en el cristal

.- Es recomnedable no conectar el lavavajillas a la red eléctrica con un alargador.

.- Aunque tendamos a seleccionar siempre el mimos programa, es mejor elegir uno adecuado dependiendo de la suciedad y de la cantidad de carga y sin perder de vista los programas 'eco'.

Sin embargo pese a que el lavado en el lavavajillas sea más eficiente, hay que tener en cuenta que el agua está muy caliente y que el detergente pueden estropear algunos elementos de tu vajilla.

Y es que hay utensilios que no son aptos y que deberíamos evitar introducir. "El menaje de cocina y las vajillas pueden llevar logotipos o leyendas indicando si resisten el lavado en lavavajillas: "apto para lavavajillas", "dishwasher safe"... pero no siempre es así. Por eso la OCU recomienda en el caso de que no haya una indicación, que evitemos meter estos tipos de menaje.

Objetos muy delicados, es por tanto preferible lavarlos a mano. ¿Cuáles? Estos son los que recomienda la OCU:

1. Cuchillos con mango de madera o de acero templado

Los cuchillos de mesa pueden lavarse en el lavavajillas sin problemas. También los cuchillos de cocina si son de acero inoxidable con mango de plástico o pasta. Pero los cuchillos con mango de madera o los tradicionales de acero templado no deben meterse en el lavavajillas: los detergentes son muy agresivos con el acero y pueden aparecer puntos de óxido. La madera, al ser muy porosa, se hinchará con la humedad y puede abrirse.

2. Objetos y cristalerías delicadas

Si tienes una cristalería de valor, en especial, si es antigua, es preferible lavarla a mano, ya que el cristal pierde transparencia y brillo con los lavados. En todo caso, si vas a meter la cristalería en el lavavajillas, usa un programa delicado, con una temperatura más baja y menor duración.

Si tienes objetos delicados de cristal o porcelana a los que tienes mucho aprecio o vajillas pintadas a mano, mejor lávalos a mano por el riesgo a roturas o desperfectos que se pueden producir al chocar accidentalmente una pieza con otra.

3. Sartenes y ollas con recubrimiento antiadherentes

Las sartenes y ollas con recubrimiento antiadherente de teflón es mejor lavarlas a mano si el fabricante no indica expresamente que son aptas para lavavajillas. Durante el lavado a máquina, la capa antiadherente puede agrietarse por la acción abrasiva del detergente y el calor, lo que hará que se vaya desprendiendo poco a poco. ¿Resultado? Tus sartenes antiadherentes se pegarán.

Cuando laves a mano las sartenes (u otro menaje similar), utiliza para el interior una esponja o un estropajo suave, porque los de lana de acero o fibra verde también arañan el recubrimiento antiadherente.

4. Tapas de las ollas a presión

Existe el riesgo de que queden partículas en los conductos de la válvula que pueden llegar a obstruirla. Además, las gomas pierden elasticidad dejando de ser efectivas. En algunos modelos se pueden quitar las gomas con facilidad: si tu olla es de ese tipo, puedes meterla en el lavavajillas tras retirar la goma, aunque es más conveniente que la laves a mano.

5. Utensilios de madera

Las tablas de cortar o los cubiertos de madera deben lavarse fuera del lavaplatos. El agua demasiado caliente provoca fisuras en la madera, que se hincha y se va agrietando, acortando mucho la vida del utensilio.

6. Objetos de hierro: cuencos, ollas, sartenes, teteras

El menaje de hierro sin esmaltar necesita de un largo proceso de curado para conseguir una antiadherencia adecuada.

Estos utensilios que, normalmente son muy pesados y de color negro, debes limpiarlos a mano solo con agua y, como mucho, un estropajo no abrasivo.

7. Menaje de cobre y de aluminio sin esmaltar

El aluminio sin esmaltar se utiliza bastante en moldes para repostería y en cafeteras de tipo italiano. Cuando se lava en el lavavajillas pueden aparecer manchas oscuras en la superficie debido a las altas temperaturas y a las sustancias abrasivas del detergente. Por la misma razón, tampoco deben lavarse a máquina los utensilios de cobre que pueden acabar con manchas casi imposibles de eliminar.

8. Frascos con etiquetas de papel

Meter frascos con etiquetas de papel en el lavavajillas es bastante habitual porque resulta muy eficaz para quitarlas, pero es un error: los restos del papel que se desprende pueden terminar atascando el desagüe y estropeando tu lavavajillas.

Si metes frascos con etiquetas en el lavavajillas , recuerda revisar el filtro después del lavado para retirar los restos que hayan podido quedar de papel.

9. Platos y vasos de plástico o con dibujos impresos

Antes de lavarlos a máquina, hay que asegurarse de que son aptos para lavavajillas, para evitar encontrarnos con platos deformados y dibujos borrados.