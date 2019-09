¿Qué es el lupus, la enfermedad que podría sufrir Kim Kardashian?

Este martes conocíamos que la estrella televisiva Kim Kardashian daba positivo en lupus. Un resultado que a priori no significa que padezca de forma precisa las enfermedad, sino que posee sus anticuerpos, que podrían permanecer "dormidos" y desarrollarse en el futuro, como también mantener esa condición y no generar la afección. Pero ¿qué es el lupus? Se trata de una enfermedad autoinmune, esto quiere decir que es el propio sistema inmunitario quien por error ataca los tejidos y células sanas, lo que se puede traducir en ataques a distintas partes del cuerpo, ya sean piel, corazón, cerebro, venas, riñones, pulmones, etc.... si bien a casi la mitad de los pacientes les afecta casi en exclusiva a piel y articulaciones.

Se desconocen las causas que lo provocan y nadie está libre de poder contraer la enfermedad, si bien las mujeres parece que tienen más papeletas, máxime en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Entre ellas, las afroamericanas e hispanas tienen máyor predisposición a contraer lupus graves.

Es probable que el agente que desencadena el lupus sea un virus, pero hacen falta otros factores para que de la cara, según la Sociedad Española de Reumatología.

Entre los síntomas más comunes destaca el cansancio. También los dolores musculares y de articulaciones (frecuentemente en muñecas, manos, codos, rodillas y pies), fiebre sin causa aparente, pérdida de peso, erupciones en la piel, dolor en el pecho al respirar profundamente, caída de pelo, sensibilidad al sol, úlceras en la boca, trastornos psiquiátricos, cefaleas, depresión, entre otros que varían según la persona.

En cualquier caso no todos los lupus son iguales, destacan algunos:

.-El más común es el Lupus eritematoso sistémico que puede afectar a diferentes partes del cuerpo

.- Lupus discoide: Resuelve con una erupción crónica en la piel

.- Lupus provocado por algnas medicinas

.- Lupus neonatal: No es frecuente. Se da en recién nacidos cuando adquieren los anticuerpos de la madre con lupus eritematoso sistémico.