¿Qué fue del tamagotchi?

El tamagotchi se convirtió en el primer juego electrónico de gran fama en todo el mundo. Un hito tecnológico que avanzó la revolución digital que ya comenzaba a despuntar. Muchos de los niños de finales de los años 90 tuvieron un tamagotchi en sus manos. Pero, ¿qué fue de este famosísimo aparato? ¿Cuánto tiempo duró su éxito?

Para los que no vivieron la revolución de los tamagotchi hay que recordar que eran unas mascotas virtuales creadas en 1996 por Aki Maita y comercializadas por Bandai. El Tamagotchi era un aparato electrónico con la forma y el tamaño de un huevo, que tenía una pantalla en blanco y negro pixelada, donde se podía ver a la mascota virtual.

El objetivo era mantener con unas óptimas condiciones al taamgotchi. El 'bicho' necesitaba frecuentemente comer, dormir y mantener una correcta higiene. Si no se cumplían dichas condiciones, el Tamagotchi podría incluso llegar a morir. Fue, por tanto, el primer ejemplo de desarrollo de un vínculo emocional con una máquina.

El tamagotchi comenzó su éxito en Asia en 1996 y pronto comenzó su expansión por Europa y Estados Unidos. Su vida fue muy corta. En 1997 y 1998 se convirtió en el juguete de moda pero antes de la llegada del nuevo siglo su éxito se apagó. Pese a ello, el tamagotchi es una figura que ha sobrevivido y ha llegado a protagonizar películas, series y hasta tiene una canción en su nombre.

Pese a que ya es muy difícil ver a niños jugando con el tamagotchi, el famoso juego se resiste a desaparecer. De hecho, este mismo 2020 regresó con adaptaciones más mordenadas: pantalla a color, posibilidad de conectarlo al teléfono inteligente y un sinfín de actividades que pueden desempeñarse con tan solo tres botones.

Entre las nuevas funciones del Tamagotchi On Wonder Garden también está la de viajar, casarse o celebrar cumpleaños. Y si se tiene miedo a que se pueda morir, existe un hotel virtual que, a modo de guardería, te permite mantener a tu mascota en modo stand by durante horas sin riesgo a que quede desatendido.

