Qué aspectos debo tener en cuenta antes de irme de vacaciones en coche

Con la llegada del verano y la operación salida, se concentran millones de desplazamientos en días muy específicos y por tanto, las averías y posibles accidentes también aumentan de forma proporcional.

Además, dado el incremento generalizado de precios, son muchos los españoles que utilizarán su propio coche para desplazarse por territorio nacional buscando así un ahorro en sus vacaciones. Por eso, se espera que este verano se concentren aún más los traslados por carretera. De cara a este momento tan esperado del año es fundamental tener en cuenta los siguientes consejos antes de iniciar la ruta para centrarnos en lo verdaderamente importante, disfrutar y desconectar en las vacaciones:

.- Revisar el seguro de coche. Hay que tener claro qué tipo de cobertura tiene nuestro seguro de coche para evitar cualquier imprevisto si ocurre algo y tener a mano dentro del propio vehículo el teléfono de nuestra compañía para que nos indiquen qué hacer si ocurriese algún incidente. Muchas veces por desconocimiento, damos por hecho que nuestro seguro cubre algunas cosas determinadas sin haber leído con detenimiento la póliza por lo que es fundamental tener clara toda la letra pequeña y saber qué tipo de seguro tenemos contratado. Usar comparadores de seguros como Rastreator para analizar y revisar las opciones que hay y la letra pequeña es algo fundamental que todos los conductores deberían hacer al menos de forma anual.

.- Revisar el coche antes de salir. Aunque no hayamos tenido ningún incidente de forma reciente y aparentemente nuestro vehículo esté en buenas condiciones, antes de iniciar un largo trayecto debemos de revisarlo. Con el calor, los neumáticos, las baterías y los motores suelen ser los más damnificados así que una revisión a tiempo puede evitar una avería mayor después. En concreto, lo más recomendable es poner a punto lo siguiente:

- Neumáticos: las ruedas son una parte fundamental del vehículo, por lo que revisarlas antes de cualquier viaje te dará un extra de seguridad. El dibujo y las ranuras del neumático deben tener una profundidad mínima de unos 1,6 milímetros para que tenga un buen agarre. Muchos coches incorporan ya sensores de presión en las ruedas, pero aun así debes comprobarla justo antes de salir de viaje. La presión correcta la encontrarás en el manual de tu vehículo o en una pegatina que suele estar ubicada en la puerta del conductor o en la tapa del depósito. En este punto debes tener muy en cuenta la carga que lleves en el coche, ya que la presión será diferente.

- Recambios: aunque hayas comprobado que los neumáticos están bien, siempre hay que llevar una rueda de repuesto con la presión adecuada para utilizarla en caso de emergencia o, en su defecto, un kit antipinchazos para reparar los neumáticos.

- Materiales de señalización para averías o accidentes: siempre hay que llevar dentro del coche y a mano un chaleco reflectante homologado, dos triángulos de emergencia y la luz intermitente V16 para que en caso de avería o accidente podamos señalizarlo debidamente.

- Aceite: aunque si has realizado una revisión del coche recientemente en el propio taller han tenido que ponerlo a punto, hay que comprobar el estado y el nivel del mismo. Es clave para que no haya un sobrecalentamiento por la fricción de sus componentes, un aspecto que además en época de verano, puede afectar en mayor medida. Si no sabes cuándo cambiarlo, fíjate en los kilómetros que has hecho desde desde la última vez que lo sustituiste o en el nivel de la varilla medidora.

- Luces: comprueba todas las posibles utilidades y opciones que tenga tu coche ya sean intermitentes, luces de posición, cruce y largas, antiniebla luces de freno. En el caso de que haya alguno que no funcione de forma correcta, además de ser peligroso puede ser sancionado económicamente.

- Aire acondicionado: aunque sea algo que apenas revisemos, es conveniente mirarlo y sobre todo en los meses de verano donde mayor uso hacemos de él y por tanto, hay un mayor desgaste. Por ello, hay que chequear las correas, filtros o el gas refrigerante por si existe alguna fuga o hay que recargarlo.

.-Tener la ITV a punto. Por último, antes de irnos de vacaciones, debemos de consultar cuándo nos toca renovar la ITV ya que si es en mitad de este periodo estival, es fundamental hacerlo previamente y así poder ir de viaje con todo en regla.

Siguiendo estos pequeños consejos, viajarás mucho más tranquilo y en caso de que haya cualquier sobresalto estarás prevenido y sabrás cómo actuar a la perfección.