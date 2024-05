¿Puedo tomar frutos secos si quiero adelgazar? Una nutricionista zanja el eterno debate

El verano está a la vuelta de la esquina y cada vez más españoles se suman a la 'operación bikini' con el objetivo de perder esos kilos de más que han cogido durante el invierno para lucir su mejor cuerpo en la playa o las piscinas. Lamentablemente, muchos optan por una vía rápida y es, básicamente, la de la restricción de muchos alimentos con muchas propiedades nutricionales. Tanto, incluso, que acaban recortando productos fundamentales para nuestro correcto funcionamiento.

Que si hay que quitar hidratos de carbono, que si recortar algo de proteína... y entre esas restricciones está también el de la supresión absoluta de los frutos secos. Y es que existe una creencia popular que dice que los frutos secos engordan o que no son una buena elección como snack si queremos perder peso. Ahora bien, ¿es esto cierto?

¿Puedo tomar frutos secos si quiero adelgazar?

María Merino es diplomada en Nutrición Humana y Dietética y a través de su perfil de TikTok @comiendoconmaria trata de acercar algunas de las claves más importantes de la alimentación a los usuarios, no solo para que aprendan a comer sino también para que lo hagan mejor. En esta ocasión, ha aprovechado para hacer un vídeo sobre si comer frutos secos es compatible con la pérdida de peso.

Asegura que se trata de un elemento "muy nutritivo" que aporta "fibra, grasa, proteína, vitaminas, minerales", además de que son muy versátiles. No obstante, siempre surge la pregunta de si no engordan mucho. "Al final, la pregunta de "puedo comer el alimento que sea" viene porque detrás hay una creencia o un mito".





En ese punto, la nutricionista ha zanjado el debate: "Sí, son un alimento calórico, evidentemente. Nos aportan entre 600-800 calorías a los 100 gramos, pero si respetamos la ración de consumo; si hacemos una ingesta de frutos secos crudos, tostados, que no sean salados, que no sean fritos, que no sean garrapiñados; si vamos variando unos con otros, si lo metemos dentro de una alimentación variada y saludable, con un buen estilo de vida; si acompañamos los frutos secos como tienen que ser, no van a engordar".

De hecho, la nutricionista ha recordado que existen estudios que demuestran que el consumo de frutos secos en dietas hipocalóricas para aquellas personas que quieren perder peso "dan más resultados y mejores que las personas no que en el mismo estudio no las consumieron". ¿Y esto a qué se debe? Porque la saciedad que aportan estos alimentos, con todos sus propiedades nutricionales, "hacen que tú tengas unos mejores niveles de insulina, de glucosa, hacen que estés mucho más tiempo saciado y calman la ansiedad, genera mucha más tranquilidad, porque no te hacen sentir hambre tan temprano".

Ha admitido que muchas veces es complicado que una persona cambie de opinión, pero avanza que cuando los acaba introduciendo "en mucha menos cantidad de lo que es una ración". Si una ración son entre 30 y 50 gramos, esta persona tal vez solo tome tres avellanas. "Yo siempre les digo "tu puño, cierras y lo que cabe dentro". Claro, aquí me caben tres avellanas, pero me caben". Concluye diciendo: "Seamos sinceros".





El fruto seco que pasas por alto con el que dirás adiós a la inflamación y te ayudará a perder peso

Suele ser más en el fin de semana cuando nos salimos de nuestra rutina, y tendemos a tomar alimentos que suelen provocarnos, sobre todo, más inflamación. Por eso, te venimos a recomendar un alimento que puedes incluir en tu rutina diaria, incluido los fines de semana, y que te ayudará a frenar esa inflamación y, también, a perder peso.

Se trata de un fruto seco al que normalmente no le prestamos atención, pero que tiene muchas y muy buenas propiedades. Se trata de la nuez pecana, un tipo de nuez originaria de América del Norte. Pues bien, este fruto seco deberíamos tomarlo todos los días, pero no en grandes cantidades, sino unos 30 gramos.

Es un fruto seco que es rico en fibra, antioxidantes, magnesio, fósforo o calcio. Lo cual favorece a nuestro organismo, porque, además, es un alimento saciante, por lo que es perfecto para picar entre horas. Te ayudará, por tanto, a perder peso, ya que es rico en fibra y saciante. Pero más importante: reducirá tu inflamación.

Además, tiene una propiedad que es muy interesante, y es que al ser antioxidante y producir colágeno, mantendrá tu piel más joven. Y como otros frutos secos, es un alimento ideal para fortalecer tu cerebro, favoreciendo tu sistema nervioso. Además, controla tu colesterol.