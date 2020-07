Pueblos que no podrás abandonar sin hacerte una foto con su cartel

Este año que las vacaciones serán un poco diferentes por el Covid-19, se está fomentando el turismo dentro de nuestro país y en concreto el turismo rural. Hay preciosos pueblos repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, pero además, hay algunos con nombres realmente curiosos y graciosos. Muchos de ellos con grandes historias detrás.

¿Dónde me has dicho que te ibas de vacaciones? A Cenicero… Y, ¿dónde está eso?... Para que esto no te suceda, te descubrimos algunos pueblos y localidades con nombre propio y peculiar.

1.Guarromán (Jaén)

La localidad jienense de Guarromán alberga la sede de la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares. Son muchas las bromas que tienen que aguantar sobre su higiene, pero el propio Ayuntamiento defiende y explica que tras este peculiar topónimo "se esconde un bello significado". El pueblo fue fundado por deseo expreso de Pablo de Olavide, intendente de Carlos III, junto a la antigua Venta de Guadarromán, que recibe su nombre del árabe Wdi-r-rumman o 'río de los granados'.

2.Parderrubias (Pontevedra y Orense)

Podemos encontrar un Parderrubias en Ourense y otro en Pontevedra. Su nombre viene del latín pera rubeas que significa «piedras rojas», que ha derivado en este gracioso nombre.

3. Cenicero (La Rioja)

Todos los días, un nuevo #brotedeilusión (XLIV). Tempranillo en Finca El Chaparral, Cenicero, La Rioja. pic.twitter.com/JwV031tamf — Bodega La Rioja Alta, S.A. (@LaRiojaAltaSA) April 27, 2020

Nombre curioso y destino ideal para fumadores. Bromas aparte, este municipio riojano de la comarca de Logroño, en la Rioja Media cuenta con poco más de 2200 habitantes. Es una localidad eminentemente agrícola, en donde la vinicultura es su producto estrella. Hay dos teorías sobre su nombre: la primera de ellas defiende la tesis de que dicho nombre viene de las cenizas que dejaban los pastores en su estancia invernal por la zona. La otra explica que el nombre de Cinassariam se debe a las cenizas que sobraban al realizar el carbón vegetal de encina y carrasca, que abundaban en la zona.

4. Villapene (Lugo)

No hay día que alguien no se pare delante del cartel de este pueblo para sacarse una foto. Aunque si te acercaste a principios de 2014, puede que no lo encontraras ya que lo cogieron ‘prestado’ para llevarlo a una boda, donde el novio procedía de esta "pequeña parroquia". Seguro que fue una de las instantáneas más recordadas del enlace.

Con apenas un centenar de casas Villapene se ha hecho famoso en toda España y eso que su origen no tiene nada que ver con los genitales masculinos, sino al parecer con un personaje histórico, de nombre Penius, que habitó el lugar tiempo atrás.

5. La Pera (Gerona)

La Pera es un municipio de la comarca catalana del Bajo Ampurdán. En sus alrededores puedes disfrutar del castillo de Gala y Dalí y de los increíbles pueblos medievales que lo rodean. Su topónimo procede del latín "petra" que significa Pedra -en catalán antiguo también Pera-. Desde lo más alto de su núcleo urbano se divisan gran cantidad de afloramientos rocosos. En el s. XIII aparece en los documentos la forma "Piru", una evidente latinización, cuya traducción literal se interpreta erróneamente, haciendo pensar que el topónimo proviene del fruto del peral.

6. Meadero de la Reina (Cádiz)

En el municipio de Puerto Real, entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, existe esta barriada que debe su curioso nombre a una parada de emergencia que hizo el carruaje de la reina Isabel II, en 1862. Se sintió indispuesta y se adentró entre los arbustos para hacer sus necesidades. Anteriormente el lugar se llamaba “El descansadero de la venta caída”, pero ante semejante suceso no tuvo más remedio que cambiar de nombre.

7.Guasa (Huesca)

Guasa es una localidad española perteneciente al municipio de Jaca, en la Jacetania, provincia de Huesca, Aragón. Su topónimo puede proceder de la palabra de origen indoeuropeo gortia, que significa seto.

8. Consuegra (Toledo)

Puede que lo hayas visitado o que lo hayas visto en multitud de fotografías, esas que muestran los populares molinos de viento y el castillo de Consuegra. Es la imagen que se nos viene a la mente cuando nos hablan de los extensos campos de Castilla-La Mancha.

9. Adiós (Navarra)

Imagina, que entras en un pueblo en el que te reciben con una despedida…Cuenta una leyenda que unos soldados castellanos se vieron sorprendidos por otros franceses y abandonaron apresuradamente su campamento diciendo «A Dios, a Dios». Puede que su nombre venga de este episodio. Aunque, el pueblo es anterior a estos supuestos hechos, ya que aparece mencionado por primera vez en un documento de 1256 bajo el nombre de Adios. También mencionado bajo la variante de Adioz (1350). Los filólogos creen en general que el nombre del pueblo pertenece realmente a los topónimos navarros terminados en -oz, con la diferencia de que su similitud con la conocida fórmula de despedida adiós y la extendida etimología popular han contribuido a convertir la terminación -oz en -os.

La localidad de Adiós se ubica en las faldas de la sierra del Perdón, la cual constituye una barrera natural entre la Cuenca de Pamplona y La Ribera. El nombre proviene del Camino de Santiago, ruta que atraviesa estos montes por el puerto del mismo nombre.

10. LA HIJA DE DIOS (Ávila )

A 28 kms de Ávila se encuentra La Hija de Dios, otro curioso nombre para un pueblo. Esta pequeña aldea de origen medieval fue propiedad del monasterio femenino de San Clemente de Adaja, y ya en el año 1250 aparece citado bajo el nombre de Filia Dei, de ahí su nombre.

Guaso y Guasillo, Seno, Pancrudo, La Ramera de Arriba y La Ramera de Abajo, Guarros, Venta de Pantalones, Los infiernos, Pasofirme, Calamocos… Con nombres comestibles como Cebolla, Pepino, El Membrillo, Aceituna, Morcillo, Melón, Ajo, Jabugo… Son muchos los pueblos españoles con nombres peculiares y con curiosas historias detrás. Pueblos, localidades y municipios que no podrás abandonar sin posar junto a su cartel y hacerte una foto para la posteridad.

