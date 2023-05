Un protocolo de la Fiscalía reforzará la protección de víctimas de tráfico

La Fiscalía General del Estado ha suscrito este miércoles un protocolo con asociaciones, aseguradoras y representantes de la abogacía para garantizar la protección de las víctimas de siniestros de tráfico potenciando las soluciones extrajudiciales y acelerando los procesos en los tribunales.

El acuerdo, firmado por el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Luis del Río y cuyo objetivo es establecer mecanismos de cooperación y canales de comunicación ágiles entre todas las partes, tiene una vigencia de 4 años y está abierto a más entidades además de las 10 iniciales.

El fiscal de Seguridad Vial ha reconocido que la firma del protocolo es "el colofón de muchos años de trabajo" y que se ha tratado de adherir el mayor número de entidades para dotarlo de la máxima eficacia posible.

"Cuando se produce un siniestro vial, las víctima está en una situación de especial vulnerabilidad que justifica este esfuerzo institucional, que permitirá dar una rápida respuesta", ha explicado.

Entre los mecanismos de protección que establece el protocolo, se encuentra el impulso de soluciones extrajudiciales, la simplificación y celeridad de los procedimientos judiciales y la asistencia inmediata de las víctimas y de sus necesidades, que "debe ser rápida, eficaz y prolongada en el tiempo", ha precisado Del Río.

"Se trata de que no se olvide a la víctima como desgraciadamente ha ocurrido", ha señalado.

Además, tiene como objetivo la detección de determinadas conductas abusivas a las entidades aseguradoras procurando la máxima transparencia, ante las cuales se actuará.

La Fiscalía ha dicho no tener datos cuantificados del fraude, si bien ha asegurado que no es una práctica generalizada.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), Pilar González, ha apuntado que solo se conoce el que se detecta y ha puesto de relieve que por cada euro que el sector asegurador invierte en mecanismos de detección se evitan 40 euros.

El protocolo establece también la potencial creación de un órgano de mediación si una de las partes lo solicita, un tema que aun no está cerrado y que, según el fiscal, no quiere decir que "si hay mediación no haya penas" de cárcel.

Han suscrito el protocolo Unespa, el Consorcio de Compensación de Seguros, el Consejo General de la Abogacía, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espina (Aesleme), Aspaym, la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles (Ofesauto), PAT a PAT y Stop Accidentes.