Un profesor español desvela las burlas que sufre en Irlanda cada vez que dice su nombre: "Me hacen bullying"

Un joven español que trabaja como profesor en Irlanda, concretamente en Dublín, se ha hecho viral estos días al desvelar en redes sociales el vacile que sufre en la ciudad anglosajona cada vez que dice cómo se llama. Unas burlas que no sólo le vienen de sus amigos y conocidos, si no que se trata de algo habitual hasta en el centro donde da clase, ya que los niños repiten la broma.

Y es que cada vez es más común, sobre todo en la red social TikTok, donde comparte Nacho sus experiencias, más y más españoles que viven en el extranjero cuentan sus experiencias y los choques culturales que se encuentran y de los que nadie les había avisado. Las nacionalidades más limpias en los hoteles, los lugares con el aceite de oliva más caro, cómo saludar... Incluso los extranjeros cuentan lo que más le llama la atención de España. En este caso, el joven titula “¿Me faltan al respeto en Irlanda?” y ya cuenta con casi 50.000 reproducciones y 3.000 Me Gustas.









El vacile con el nombre de un español



El nombre del joven es Nacho Barrueco, tiene cerca de 50.000 seguidores y cuenta con algunos vídeos en los que relata cosas que se ha encontrado en Irlanda, como quiénes son más limpios, si los españoles o los irlandeses; cómo encontrar trabajo en el país anglosajón o el sentimiento de soledad fuera de nuestras fronteras. En este caso, cuenta el vacile que sufre con su nombre, Nacho: “¿Tú te crees que hay derecho de que en este país no quiero decir cómo me llamo? No lo quiero decir porque me hacen bullying los irlandeses”, confiesa a sus seguidores de TikTok.

Y es que, relata el joven, lo primero es repetir su nombre con extrañeza hasta que, finalmente, le preguntan: “Like Nacho and cheese?”, en referencia al plato de comida “nachos y queso”. Se queja el español de que no se lo toman en serio en el país irlandés y que, aunque él le cuenta a sus conocidos allí de que se trata de un nombre “normal” en España y que proviene de Ignacio, la mayoría “no se lo cree”.









Una situación que no sólo le ocurre en la calle, si no también en su puesto de trabajo, un colegio: “los críos no me tienen respeto en la escuela”, asegura. En otros vídeos Nacho cuenta que trabaja con niños que van desde los 6 hasta los 12 años. Por eso, subraya el joven que al intentar entender la confusión de los irlandeses con su nombre se percata de que “es como si te viene un guiri, le preguntas su nombre y te dice aguacate o berenjena”. “Claro, yo me descojonaría”, confiesa.

Eso sí, el chico lleva ya un tiempo en el país, por lo que ya tiene una experiencia con este tipo de situaciones y ya está acostumbrado, por lo que ya encaja el vacile con otra casa: “con la experiencia y cada vez que me preguntan mi nombre digo ‘Nacho, like Nacho and Cheese’. Lo digo yo, orgulloso, sí. Like Nacho and Cheese, como un nacho con guacamole”, comenta al final del vídeo con resignación. “¡Qué barbaridad!”, concluye.









El precio del aceite en Irlanda



Como comentábamos antes, el caso de Nacho no es diferente al de muchos otros que cuentan su experiencia viviendo en el extranjero. Es es el caso de Carlos Cruz, español que se ha grabado en un supermercado irlandés. Allí ha podido comprobar cuánto cuesta una botella de aceite de oliva virgen extra y lo ha comparado con las imágenes que le ha mandado su madre. Empecemos con esto, con el testimonio materno, que es el que muchos españoles ya conocemos.

La madre de este usuario de Tiktok ha grabado unas imágenes en un supermercado de Huelva donde se puede comprobar algo que muchos españoles experimentan cada día. La botella de un litro de aceite de oliva virgen extra se vende a 8,50 euros. Un precio que se ha visto elevado en un cortísimo período de tiempo y que ha pillado a muchos hogares con el pie cambiado, teniendo que hacer encajes monetarios para poder seguir comprando un alimento básico en nuestra dieta.









Por otro lado, hemos podido comprobar en el vídeo que este usuario ha compartido en Tiktok el precio de ese mismo litro de aceite de oliva virgen extra en un supermercado irlandés. En este país, con unos salarios más altos que los españoles, el coste de vida puede llegar a ser más alto en algunas cuestiones, salvo, como parece, en la compra de productos típicamente españoles.

Como podemos comprobar en las imágenes que Carlos Cruz ha grabado, el precio del aceite de oliva virgen extra se encuentra en los 4,70 euros el litro. Es decir, que en España pagamos (en esta comparación concreta), casi el doble por un producto que, a priori, abunda en nuestro país.