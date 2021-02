El producto de Mercadona que vuela en pocas horas: ya están trabajando en traer más

Mercadona es uno de los supermercados que goza de mayor éxito entre los españoles que habitualmente acuden a llenar sus carritos de la compra a un supermercado. Sus marcas blancas, lideradas por la icónica Hacendado, y los precios competitivos han convertido a la empresa que preside Juan Roig en una de las mejor valoradas por sus clientes y trabajadores.

Desde las redes sociales, la cuenta del supermercado no duda en responder a las dudas que plantean algunos de los clientes que no encuentran lo que en las estanterías de Mercadona buscan. Este último ha sido el caso de uno de los productos que gozan de mayor número de seguidores. Se trata de un sencillo aperitivo, crujiente, sabroso y a un precio de tan solo 0,95 euros. Hablamos de las Patatinas.

Las Patatinas vuelan, pero Mercadona garantiza que habrá más

Resulta increíble observar cómo el fenómeno fan es capaz de trasladarse de cualquier elemento a un simple producto alimenticio. No falta quien, en redes sociales, manifiestan su admiración por las Patatinas, uno de los 'snacks' más populares de Mercadona. Estas patatas fritas de bolsa son elaboradas con aceite de girasol alto oleico, que tiene unas propiedades (en términos de ácidos grasos) muy parecidas a las del aceite de oliva. Además, tan solo estarían elaboradas con patatas, aceite y sal, ingredientes comunes que garantizan su nivel saludable frente a otros productos similares.

El caso es que algunos de los 'fans' que han ido a buscar las Patatinas, no han encontrado lo que buscaban y Mercadona les ha dado una respuesta a sus demandas.

Por favor, vuelvan a poner las patatinas @Mercadona tengo a mis compañeros desmayados por qué subsistían a base de ellas... pic.twitter.com/HQsQ5g9u3W — JJMMVV (@jjmorenov99) February 18, 2021

Y es que el supermercado no tardaba en responder a una pregunta que ya se empezaba a generalizar: "¡Hola! Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible. Perdonad las molestias ocasionadas (y subsistid, por favor). Un saludo", escribían en respuesta al usuario de Twitter.

¡Hola! Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible. Perdonad las molestias ocasionadas (y subsistid, por favor ��). Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) February 18, 2021

Las Patatinas se suman a la lista de productos más deseados de Mercadona

La historia no es nueva y ya en enero parecía que las Patatinas no volverían a las estanterías de Mercadona al (en un princpio), confirmar el propio supermercado que ya no se encontraban en el catálogo de los supermercados:

Hola, María. Lamentablemente, ya no disponemos de las Patatinas en nuestro surtido. No obstante, vamos a trasladarle tu comentario al responsable de este producto, para que lo tenga en cuenta. Que pases una buena tarde. — Mercadona (@Mercadona) January 30, 2021

"Hola, María. Lamentablemente, ya no disponemos de las Patatinas en nuestro surtido. No obstante, vamos a trasladarle tu comentario al responsable de este producto, para que lo tenga en cuenta. Que pases una buena tarde", respondían entonces. Finalmente, hemos visto confirmado que las Patatinas volverán a estar disponibles, además de otros productos que también han 'volado' de las estanterías de Mercadona.

Uno de los últimos casos, fue un desinfectante especial de frutas y verduras que comemos. Su precio es más que asequible: 2 euros cuesta la botella de 500 mililitros. Este producto de Bosque Verde se emplea de una forma muy sencilla. Hay que añadir tres tapones de este producto en un litro de agua. Tras esto, se debe sumergir en el agua las frutas y verduras (sin pelar ni trocear) durante cinco minutos. Después es necesario aclararlas con mucha agua y por fin, disfrutarás de estos alimentos del modo más seguro posible.

El supermercado que dirige Juan Roig avisa de que no se deben usar directamente sobre los alimentos por seguridad. Insistimos en que este producto se disuelve en el agua y se fabrica en España.

Un producto que ha tenido calado entre los consumidores de Mercadona. Su eficiencia está clara y ha facilitado la desinfección adecuada de las frutas y verduras.