Preguntan al chef Jordi Cruz por qué no tiene restaurantes en Madrid y la respuesta sorprende: "Es mi opinión"

El conocido chef Jordi Cruz respondía esta semana a una duda que sus seguidores se han preguntado: ¿por qué no tiene restaurantes en Madrid y sí en Barcelona? Una cuestión sobre la que el jurado de 'Masterchef' ha sido muy claro y su opinión ha sorprendido y ha sido polémica a partes iguales.

Lo ha hecho a través de una entrevista en el programa 'El Suplement', en Catalunya Radio, donde ha hablado también de Ada Colau y de cómo se siente respecto a los locales que sí que tiene abiertos a día de hoy en la región catalana, entre ellos el ABaC, ganador de tres estrellas Michelín. Precisamente, este último se hizo viral después de que lo visitase hace unos años el famoso streamer Ibai Llanos. Llanos estuvo acompañado por tres amigos y pidieron el menú degustación del restaurante de Cruz compuesto por 20 platos. Tras saludar al célebre presentador, el streamer cuenta su experiencia: "Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura", decía durante la emisión del vídeo que está subido en su canal de Youtube.









El streamer contaba su experiencia: "Hemos comido durante 3 horas y media aproximadamente. Para mí, ha sido espectacular. Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros", explicaba durante el vídeo.





Por qué Jordi Cruz no tiene restaurantes en Madrid



Así, y en esta ocasión, la radio catalana preguntaba a Cruz por qué sus locales están fuera de Madrid y por qué no abre uno en la capital. La réplica ha sorprendido y escocido a varios: “Porque no he encontrado el que me gusta. Porque lo abriría mañana porque el nivel de hostelería a día de hoy Madrid está mucho mejor que nosotros”.









Así, el presentador del programa de radio le cuestionaba si lo que le estaba diciendo es que hay mucha más ventaja ser empresario de la restauración en Madrid que en Cataluña: “A día de hoy sí, por cómo están las cosas, por cómo está la coyuntura, sí. Solo tienes que hablar con la gente que tiene restaurantes aquí y los que tienen restaurantes allá”, replicaba el jurado del reality de Televisión Española.





La opinión de Jordi Cruz sobre Colau



Previamente a ser preguntado por los restaurantes de la capital, el chef se ha mojado sobre la gestión del ayuntamiento de la Ciudad Condal: “Es mi opinión personal de cómo ha gestionado Barcelona. Puede no gustarte, pero es mi opinión y la digo abiertamente y me quedo tan tranquilo. Y creo que la que ha hecho Ayuso, independientemente de su color político, creo que es muy buena”, respondía contundente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid.









“Después habrá gente que dirá: es que los hospitales... Yo qué sé. Que yo no sé de hospitales. Yo soy hostelero y creo que Madrid a día de hoy va como un tiro a nivel de hostelería y Barcelona no. Creo que Barcelona tenía antes un turismo que ahora no. Creo que Barcelona no está en su mejor momento y es por culpa de muchas cosas, entre ellas la gestión política”, concluía el cocinero.

Y es que, para Cruz, “no tiene nada que ver las estrellas con que, a nivel empresarial, un restaurante vaya mal o bien”. Eso sí, confirma que no tiene en sus planes mover los restaurantes de Barcelona a Madrid: “Ni de broma. Yo quiero mi sol, mi mar, mi casa y mis restaurantes son de largo recorrido, me ha costado mucho tenerlos”.