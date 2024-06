Se trata de una rareza que es complicado de notar porque, básicamente, los hombres no suelen vestir camisas de mujeres ni viceversa, pero los más avispados habrán notado que unos tienen los botones cosidos al lado derecho, mientras que las mujeres lo tienen en el lado izquierdo. Eso provoca que en situaciones sea más sencillo para un zurdo desabrochar unas y para un diestro otras, eso siempre y cuando no suelas utilizar camisas en tu día.









Pero, ¿sabes cuál es el motivo detrás de esta rareza? La realidad es que no hay un motivo claro y directo, sino que existen varias teorías, unas más factibles que otras. Lo que sí que está claro es que se trata de una distinción de género entre varones y hembras que se ha mantenido a lo largo, ya no de los años, sino probablemente de los siglos, teniendo en cuenta que la primera camisa de botones de la historia se diseñó en 1871, de la mano de la firma inglesa Brown, Davis & Co, aunque el botón realmente comenzara a fabricarse en serie (de concha perforada) en el siglo XII.





Por qué los botones de la camisa están cambiados



Desde entonces, los hombres tienen los botones cosidos a la derecha mientras que, en el momento que se empezaron a confeccionar tanto camisas como blusas para mujeres, los cosieron al revés. La principal teoría es que en aquellos años las únicas señoras que podían permitirse este tipo de prendas eran las de la alta sociedad inglesa o francesa. Estas, habitualmente, no se vestían a sí mismas, a diferencia de los hombres, sino que empleaban a doncellas que las vestían, ayudándolas con los difíciles corsés.

Así, para que fuera más fácil para esas doncellas, los botones se cosieron al lado izquierdo, ya que las manos que manejaban esos botones se encontraban al otro lado y, en su mayoría, eran diestras. Un origen clasista que, de confirmarse que era el motivo real de este cambio, se mantuvo en el tiempo hasta hoy. No obstante, existen otros dos motivos posibles por los que los sastres decidieron camiar el lugar del cosido de botones.





Los otros dos motivos del cambio de botones



No obstante, otra de las razones podría venir de otra serie de actividades que realizaban en esa época tanto hombres como mujeres. En el caso de los primeros, siendo muchos de ellos miembros del ejército en el siglo XIX o simplemente por el servicio militar, hacen uso de armas que se sostienen en la mano derecha, por lo que es más cómodo abrocharse la camisa con la mano izquierda.









Por su parte, las mujeres que daban el pecho al niño, lo hacían recostándolo en su codo izquierdo, por lo que se desabrochaban los botones de forma más cómoda con la mano derecha, por lo que había que ubicar los botones en el lado izquierdo.

Por último hay una teoría que apunta a la equitación, una teoría que explica el diario británico The Sun: el cambio en las camisas de mujeres se debe a que estas vestían faldas largas y pesadas, por lo que tenían que montar con las dos piernas al lado derecho del caballo. En ese caso, y si se mantuviesen los botones cosidos en el lado derecho, no entraría el aire por dentro de la camisa, siendo muy incómodo en temporadas de verano o primavera.