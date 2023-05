Plataforma anticruceros se manifiesta para acabar con la actividad en 2 años

Unas 150 personas, según datos de la Guardia Urbana, se han manifestado este domingo por el centro de Barcelona para pedir el fin de la actividad crucerística en toda Cataluña en dos años, hacia 2025, además de un plan de reducción de esta modalidad turística para conseguir gradualmente el objetivo.

Así lo ha asegurado la Plataforma Strop Creuers en un manifiesto leído este domingo en la plaza Sant Jaume de Barcelona al que se han adherido un centenar de entidades, y donde han destacado el gran impacto contaminante que tiene este tipo de actividad turística.

La Plataforma Stop Creuers, convocante de la manifestación, está formada por la Red por la Justicia Climática, Ecologistas en Acción, Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, Zeroport y Stop Cruceros Tarragona, según han explicado los organizadores.

La manifestación ha comenzado alrededor de las 12:00 en la zona del Portal de la Pau de Barcelona, junto a la estatua de Colón, se ha desplazado hasta el área del World Trade Center de Barcelona, y desde allí hasta la plaza Sant Jaume, donde se ha hecho la lectura del manifiesto y ha finalizado la concentración.

El manifiesto exige "la paralización inmediata de las ampliaciones portuarias destinadas al tráfico de cruceros" y el replanteamiento de otras obras en esta infraestructura clave de Barcelona.

Además, han pedido "la creación de una mesa de seguimiento de los planes de reducción de la actividad crucerística de Barcelona y Tarragona entre la administración y las entidades sociales y ecologistas", así como "la reconversión del sector turístico" para que sea más sostenible.

EL CRUCERO: "EL QUE MÁS CONTAMINA Y MENOS APORTA A LA CIUDAD"

Antes de comenzar la manifestación, los portavoces de la Plataforma Stop Creuers, Ariadna Cotén y Daniel Pardo, ha destacado que los barceloneses cada vez son más conscientes de los perjuicios que provoca este tipo de turismo y de transporte, al asegurar que es "el que más contamina y menos aporta a la ciudad".

Cotén ha pedido a los partidos políticos, a las puertas de la campaña electoral, que cumplan los compromisos contra la crisis climática, y ha reiterado que una de las medidas que deberían tomar es "eliminar los cruceros".

Por su parte, Pardo ha manifestado que los cruceros son una "actividad prescindible" y ha acusado a las administraciones de ser "irresponsables" y también "cobardes", "no afrontando el problema y recurriendo a supuestas soluciones tecnológicas", que ha definido como "cortinas de humo".

Además, ha denunciado que hay partidos en el consistorio con posiciones "tibias" respecto a esta cuestión, y otros que "son partidarios de seguir creciendo, o al menos muy ambiguos", y ha solicitado una declaración de todas las formaciones del Ayuntamiento que señale que "esta ciudad no quiere cruceros".

"BASTA CRUCEROS" Y MENSAJES CONTRA LA COPA AMÉRICA

La manifestación ha arrancado con carteles donde podía leerse "Basta Cruceros" y mensajes contra la Copa América de Vela prevista en la capital catalana en 2024, a la que acusan de aumentar la presión turística, los beneficios privados y la especulación de la vivienda, entre otras cuestiones.

Durante la marcha se han podido escuchar gritos como "Tourists go home, refugees welcome", "¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que contaminan demasiado" o "No, no, no, aquí cruceros no".

Ante la zona de cruceros del World Trade Center, han hecho una pequeña acción de protesta, que ha consistido en lanzar una bengala de humo negro junto a un carrito que emulaba ser una de estas polémicas embarcaciones, para simbolizar su negativo impacto contaminante.

La manifestación ha transcurrido por zonas turísticas de la capital catalana, como el World Trade Center, las Rambla o la propia plaza Sant Jaume.

En la manifestación ha participado el diputado de la CUP en el Parlament de Cataluña Carles Riera, y los números 2 y 3 de la lista de la formación independentista en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Estivill y Adriana Llena, respectivamente.