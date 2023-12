La planta aromática que previene el alzhéimer y ayuda a tu memoria: avalado por Harvard

Con el envejecimiento, llega un deterioro de la salud. La memoria, por ejemplo, comienza a resentirse de un modo progresivo.

Llegan algunos despistes: te olvidas de alguna fecha relevante, no sabes lo que comiste el día anterior, no recuerdas cómo se llama tu intérprete favorito o incluso no puedes salir de casa porque no sabes en qué lugar has dejado las llaves.

Esos olvidos pueden ser algo habitual y común. No obstante, si se producen de forma recurrente, hay que acudir a un especialista, pues sería una primera señal de deterioro cognitivo, alzhéimer o demencia.

Existen diversos estudios que demuestran que estas dolencias pueden prevenirse adquiriendo hábitos de vida saludables. Entre ellos destacan una buena alimentación, mantener activo el cerebro, tener una vida social activa o hacer ejercicio con regularidad.





Más allá de eso, expertos de la Universidad de Harvard sugieren que el romero ayudaría a la mejora de la memoria, la concentración y la prevención de la demencia y el alzhéimer. Además, esta planta ayudaría a aliviar síntomas como la depresión o la ansiedad.

Uma Naidoo es especialista en salud cerebrovascular y formó parte del estudio realizado por Harvard. "La investigación sobre los efectos terapéuticos del romero sugiere que el uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor (analgesia) mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de ansiedad, depresión y estrés".





Si quieres elaborar una infusión de romero, puedes seguir los siguientes pasos.

-Agregar una cucharada de hojas de romero secas o frescas a una taza de agua caliente.

-Dejar reposar durante unos 5-10 minutos.

-Colar la infusión y endulzar al gusto con miel o estevia, si así lo desea.

Hay que tener en cuenta que el romero no puede tener el efecto deseado si se combina con determinados medicamentos, por lo que se aconseja consultar con su médico de cabecera antes de consumirlo.

Además, otro de los beneficios que otorga esta planta es convertirlo en aceite. Es más. El aceite de romero ayuda a tratar dolores musculares, problemas de piel y puede ayudar a mejorar la concentración.

La manzanilla: otra hierba que, en este caso, alivia las molestias estomacales

El romero, según ese estudio de Harvard, ayuda a la mejora de la memoria y prevención de enfermedades como el alzhéimer. Otra hierba que tiene propiedades beneficiosas para la salud es la manzanilla. Permite relajar y calmar los dolores de estómago.

Tiene propiedades antiinflamatorias que contribuyen a que los músculos estomacales se relajen, lo que ayuda a reducir el dolor provocado por los calambres o espasmos. Además, su consumo diario ayuda a controlar la cantidad de azúcar presente en sangre.

Sea como fuere, el consumo de cualquier infusión tiene muchísimos beneficios. Ayuda a relajarnos, a descansar mejor, contribuyen a la digestión (con la manzanilla, por ejemplo), favorecen una buena hidratación, contribuyen a tener bien hidratada la piel, contrarrestan la retención de líquidos, estimulan la actividad cerebral (como hemos mencionado anteriormente con el romero) y combaten el frío.

¿Sabes cuál es la planta que se usa para remedios naturales y se puede confundir con un veneno?

En 'Poniendo las Calles', un experto habló sobre la planta que se usa para remedios naturales y que puede confundirse con un veneno. Es la cicuta, la forma de envenenamiento más famosa de la historia. Escucha aquí lo que dijo este biólogo a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Audio





"Si no sabes diferenciarla adecuadamente, pues puedes tener problemas". Eduardo Bazo continúa avisando a Carlos Moreno 'El Pulpo' que "hay muchas plantas que son naturales y que provocan no solamente problemas de salud, sino incluso la muerte", indica en 'Poniendo las Calles'.