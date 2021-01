La aclamada petición de Ana Obregón al dar las Campanadas para personas con cáncer

Ana García Obregón ha regresado al balcón de la Puerta del Sol, 16 años después, para dar la bienvenida al 2021 junto a Anne Igartiburu, la primera vez que Televisión Española junta a dos mujeres para retransmitir las Campanadas. La bióloga ha emocionado a los espectadores y se ha emocionado ella misma al recordar a su hijo, Aless Lequio, desde el famoso balcón madrileño. El joven perdía la vida a los 27 años el pasado mes de mayo, en plena pandemia del coronavirus, y tras años de intensa lucha contra el cáncer.

"Es un privilegio volver a esta casa, acompañada de Anne, con Nacho Cano tocando me parece algo excepcional. Estoy muy emocionada, me gustaría de esta forma mandar unas gracias de corazón, porque he recibido tantísimas muestras de cariño durante todo este año que quería estar aquí para agradecer". De esta forma, y sin soltar una sola lágrima, ha arrancado Obregón su discurso desde una solitaria Puerta del Sol.

Ana Obregón se ha convertido en la protagonista indiscutible de la entrada del nuevo año. En un año tan duro para España, inmersa aún en la pandemia del coronavirus, la popular presentadora se ha erigido durante la retransmisión de las Campanadas en la voz de esa España rota y llena de dolor que mira con esperanza la llegada de 2021.

Vestida con un diseño blanco "de luto" ha recordado también a todas las víctimas del cáncer y ha pedido "dinero" para frenar la sangría de muertes que año tras año deja esta terrible enfermedad. "Puestos a pedir, quiero pedir más dinero para la investigación del cáncer", ha dicho.

"Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres". Así ha dicho adiós a 2020 Ana Obregón en #CampanadasRTVE, con palabras de su hijo Alex y un mensaje de superación y esperanza -> https://t.co/rnA9WStKYB Feliz 2021 pic.twitter.com/m1wadN1F0Y — RTVE (@rtve) December 31, 2020

Durante los quince minutos previos a las campanadas ha mostrado mucha entereza junto a su compañera Anne Igartiburu. Pero conforme el reloj se acercaba a la medianoche, Ana comenzaba a romperse. Y la emoción le embargó cuando recordó que en años anteriores siempre le mandaba un beso a su hijo desde la Puerta del Sol. "Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres. Porque cuando te vas, es lo único que te llevas. Pero para dedicar ese tiempo y amor a las personas que quieres, tienes que tener a las personas que quieres contigo. Y para conseguir eso tenemos que ser responsables. Y los españoles, lo somos", ha dicho.

Tras las uvas y mientras la pirotecnia recibía el nuevo año se ha producido una imagen conmovedora: Anne Igartiburu cogiendo de la mano a Ana Obregón mientras ella no podía contener las lágrimas. Su hijo Aless ha estado en todo momento presente durante unas campanadas que pasarán a la historia de la televisión.