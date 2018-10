Un periodista de 'Sálvame', detenido por supuestamente espiar a famosos con información policial

Gustavo González estaría pasando por su peor momento. Según informa la revista Lecturas, el paparazzi fue detenido el pasado 3 de octubre tras ser acusado presuntamente de conseguir información a través de un agente de policía.

El arresto policial se produjo en casa de María Lapiedra en Cerdanya, ante la sorpresa y el horror de la actriz mientras veía cómo le obligaban a su novio a poner las manos en lo alto y se lo llevaban detenido, siendo traslado en furgón policial hasta la comisaría de Chamberí, donde después fue interrogado.

La detención se produjo en el marco de una investigación de asuntos internos de la Policía Nacional, siendo un agente detenido por supuestamente dar información confidencial, la cual se supone que Gustavo González después utilizaba para hacer sus reportajes como paparazzi, es decir, un fin lucrativo. Gustavo fue trasladado a su domicilio de Madrid tras el interrogatorio, en la cual se produjo un registro exhaustivo, igual que en la casa que compartía con su ex mujer y que abandonó cuando comenzó con María Lapiedra.

Como si no hubiera pasado nada, al día siguiente Gustavo cumplía con sus obligaciones en el plató de Sálvame y aunque el incidente no traspaso la pantalla muchos de sus compañeros se encuentran indignados e incómodos porque supuestamente González habría mandado investigar sus vidas. Pero Gustavo lo desmiente y niega los hechos, asegurando que no ha tenido relación con dicho policía. Lo cual de ser cierto podría llevarle cuatro años a prisión.

María Lapiedra también tuvo que declarar y estaría muy asustada y preocupada por la polémica que rodea a su pareja. Ambos fueron vistos en las inmediaciones de los juzgados, donde fueron captados por los compañeros de Gustavo con la imagen que se ha convertido en la portada de la revista Lecturas.